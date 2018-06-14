西南民族大学校领导班子调整 杨敏任党委书记(图)

原标题：西南民族大学校领导班子调整，杨敏任党委书记

川报观察记者6月14日获悉，西南民族大学校领导班子调整。

经中共国家民委党组研究并商中共四川省委同意，杨敏同志任西南民族大学党委书记，王伟同志任西南民族大学党委常委、纪委书记，包莉娜同志任西南民族大学党委常委、总会计师；

免去陈达云同志西南民族大学党委书记、党委常委、党委委员职务，按高级专家延缓退休；免去吉克跃林同志西南民族大学纪委书记职务。

[杨敏简介]

杨敏，蒙古族，1962年9月出生，内蒙古呼和浩特人，1986年1月入党，1987年7月在北方民族大学工作，先后在中文系、法律系、团委、人事处、后勤办等部门和单位工作，2004年1月任西北第二民族学院副院长，2008年4月任北方民族大学副校长，2013年9月任北方民族大学党委副书记、校长，2017年7月任北方民族大学党委书记。

来源：川报观察

责任编辑：张玉