厅官拟减刑至22年：拥34套房产 佛像下藏黄色光盘

原标题：坐拥34套房产的“佛系”厅官拟减刑至22年

来源：长安街知事

每天念经拜佛、佛像下藏近百张黄色光盘、坐拥34套房产、自称“我就能代表政府”……

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，内蒙古原正厅级官员武志忠有了新消息：身犯5罪获无期徒刑的他，近日被建议减为有期徒刑22年。

武志忠

公开资料显示，现年67岁的武志忠此前长期在司法系统工作，曾任内蒙古高院副院长，落马前为自治区政府副秘书长兼法制办主任。然而，他的法律素养并未用在守法用法上。

2013年7月，武志忠被双开。5个月后，呼和浩特中院一审判处其无期徒刑。除了贪污1026万、受贿545万、挪用公款3420万，他还有人民币2097万元、19757港币、3474欧元、13万美元、865加元不能说明合法来源，并隐瞒境外存款177万加元、51万美元。

一审宣判后，武志忠不服，提起上诉，后被内蒙古高院驳回，维持原判。

对于武志忠案的详情，《半月谈》、《中国纪检监察报》等曾进行过深度披露。报道称，这名33岁就当上县长的干部眼里早已没有了党纪国法，而是奢靡变质、腐化堕落、以权谋私。

比如在信仰方面，他竟把住所内的一间屋子专门装修为佛堂，供奉近百尊大大小小的佛龛、佛像等，每天念经拜佛。然而，在供奉佛像的柜子下面，办案人员发现，武志忠存放着近百张黄色淫秽光盘。

除了佛教，他还热衷于研究阴阳八卦，俨然把自己当作易学大师和风水先生，经常去帮一些企业老板参禅悟道，测算风水，指点迷津。

比如在工作方面，武志忠的专横霸道在包头中院、自治区高院是出了名的，到法制办更加肆无忌惮。为帮助妻子贷款搞房地产开发，他竟拿公款办抵押，还口出狂言：“我是副秘书长，我就能代表政府，我说了就算！”甚至在落马后、接受审判时，他还威胁办案人员。

在经济方面，他更是贪婪且疯狂：在国内拥有房产33处，在加拿大拥有1处。清查财产时，仅房门钥匙就装了满满一提包。

在北京、呼市的几处储藏室，成捆的现钞、金条、银条、玉石琳琅满目，十余名干警耗时近一个月才清点完毕。其妻于惠珑也是奢侈无度，有一次他们夫妇入住北京某高档酒店，看到里面的工艺品店有喜欢的首饰，竟包下一个柜台。

检察机关共扣押冻结武志忠个人家产价值4000余万元，而以他的工资计算，挣这笔钱需要300多年。

“奢靡之始，危亡之渐。”武志忠案的警示非常深刻：党员领导干部如果沉湎于奢靡享乐，势必走向反面，自毁前程。

今年6月12日，高院发布的一则立案公示显示，呼和浩特第四监狱于4月份对武志忠提出减刑建议，理由是“其在服刑改造中服从管理，接受教育、积极配合治疗，考核期内累计获得表扬5次，确有悔改表现”。

狱方提出，武志忠在2015年度“三课学习成绩单”中思想教育成绩为59分。因一直身患疾病，其思想波动较大，参加思想教育活动缺乏积极性，不参加劳动，也未能深刻反省自己，对认罪悔罪的认识不透彻。经过教育感化，现在认罪悔罪的态度较好。

责任编辑：张玉