原标题：“绿色恐怖”笼罩台湾，国台办怒斥：丧心病狂

来源： 长安街知事

日前，所谓“陆生共谍案”又有新进展。

据台湾媒体6月13日报道，台北地检署认定大陆学生周泓旭“以资助方式吸收新党成员王炳忠等人在台发展组织”，将以违反台当局所谓“国安法”发展组织罪为由，起诉周泓旭、王炳忠等多人。

在今天上午的国台办新闻发布会上，国台办新闻发言人马晓光以非常严厉的措辞，对此进行了回应：

我想，这样一种丧心病狂的行为，必将受到两岸同胞的一致反对和谴责，当然也阻挡不了两岸各界民众要交流、要合作的共同民意和两岸交流的历史趋势。

此情此景，让人不由得想起几天前第十届海峡论坛上的一幕，台湾新党主席郁慕明在开幕式致辞中愤然表示：

去年和我一起来的有我们新党新思维中心的几位年轻人（笔者注：王炳忠、林明正、侯汉廷、陈斯俊），但很遗憾，今年因为受到蔡英文当局的阻挠，他们未能成行。我今天就代表他们来。

一句“代表”，道出了些许无奈，而更多的则是怒火。

“1219”

这几位年轻人的名字进入大陆读者视野，应该是在去年“1219”事件后。

彼时，新党刚刚结束了在大陆为期一周的参访之旅。王炳忠作为新党发言人，本来准备开一个记者会介绍此行成果，结果12月19日上午就被抓了。很多媒体的新闻标题都是这样的：他们刚上新闻联播就被抓。民进党就是要给新党、给跟大陆交往的人一个下马威。

这个下马威，便是所谓的“台湾国家安全法”。民进党当局给出的罪名是“给大陆提供情资”，基本就相当于是“通共”的意思了。但证据呢？这半年来，从未见民进党方面拿出任何有力证据，欲加之罪的味道相当浓烈。传唤释放、拘捕再释放……靠着这个莫须有的罪名，民进党频频下刀，搞得岛内一时间人人自危。

“绿色恐怖”笼罩台湾，让不少台湾网友愤然大呼“你我都可能成为下一个王炳忠。”

众所周知，新党是支持“一国两制”、两岸和平统一立场最坚定、最鲜明的一个政党。其座右铭就是，做堂堂正正的中国人。这或许就不难理解民进党为何紧盯新党不放：

一则铲除异己，整肃统派，把跟自己政见不同的狠狠“整”一下。

二则杀鸡儆猴，告诉大家跟大陆来往就是这个结果。

三则服务选举，台湾地区2018年“九合一”选举竞争日趋火热，民意支持率持续走低的民进党，需要以此给深绿一点刺激，挽救一下低迷的民调。

“共谍”

需要看到，民进党上台以来，“共谍”便成为其话语体系中反复出现的概念，颇给人一种回到几十年前的感觉。

去年1月民进党当局推出所谓“保防法草案”，试图把保防执行机关的权力弄得非常大，在岛内引发轩然大波，最终没能得逞。然后3月份，绿营立委又针对大陆推出了反渗透法，声称“共谍”渗透台湾的军队、企业和政府部门，人数相当多。他们还提议修改所谓“刑法”中的条款，将“敌国”一词改成“敌人”，落实应用“共谍”行为之罚则。

如此渲染对立，无非是以“台独”为纲的政策取向使然。而某种程度上，蔡英文当局不断在两岸关系上制造概念，更反映出其施政无能的一面，因为面对不可逆转的统一大势，她丝毫拿不出有效的“反制”举措，只能不断地“反对反对再反对”。

犹记蔡英文甫一上台便表态“要维持两岸现状”，可她的“维持”之举却是：把卢丽安开除“岛籍”；抓新党成员；限制退役军人访问大陆；在政治上和经济上远离大陆，推行新南向，向东盟那边去找市场；亲近美日，不断地把希望寄托到美国跟日本身上，跟大陆拉得越远越好……

而现实呢？台湾人到大陆求学、经商渐成风潮，一个移动支付就让大家纷纷感慨“台湾已经落后很多了”；岛内一片民生凋敝之景，不光需要岛内民众“用爱发电”，还需引导蕉农“带皮吃蕉”，就连卫生纸都得哄抢一番……

老百姓过日子的问题不解决，反而一味在“共谍”之类政治概念上做文章，制造一种草木皆兵的氛围，到头来只会离心离德。

此次海峡论坛期间，面对媒体采访，新党主席郁慕明表示，蔡英文要做就随她去，我们不必去介意。因为这对于这些年轻人来言，也是一种人生历练。这种历练是无比珍贵的，是花多少钱也买不到的。

这份忠告，何尝不是对民进党当局的提醒。当越来越多的年轻人成为“共谍”，蔡英文是该笑还是该哭？

责任编辑：张玉