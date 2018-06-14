原标题：台教授警告蔡英文：单押美国是台当局最大警讯！

[环球网综合报道]朝美领导人会晤日前在新加坡顺利落幕，双方达成多项共识。台湾政治大学东亚研究所荣誉教授邱坤玄13日表示，“特金会”后，台湾媒体有两篇报道，指涉台当局所谓“国安”人士认为，美国解决东北亚问题之后，在东北亚影响力上升，对台湾保障可以增加。对此，他提出了自己完全不同的看法：朝鲜除了与中国大陆的关系，现在又扩展对美关系，而台湾只将关系放在美国，完全失去中国大陆的关系，“这是（对台当局）最大的警讯。”

邱坤玄

据香港中评社14日报道，邱坤玄是在13日一场“特金会后的朝鲜半岛与东北亚情势”座谈会上提出的上述看法。他认为，大陆的外交方针是“大国是关键、周边是首要”，而大国常常指的是美国，所以美国变成重中之中；中国大陆在对美关系的争议都是在中国大陆周边地区，从朝鲜半岛、东海、台湾到南海，基本上都存在与美国息息相关的冲突。

邱坤玄说，中国大陆在背后的影响力其实从最具有象征意义的照片就可以看出来，当金正恩从飞机下来的时候，一照过去那架飞机上是五星旗，背后支撑的最大力量就在那，一张照片道尽了一切。

因此，邱坤玄表示，连曾经与美国在朝鲜半岛互相冲突的金正恩，为了国家发展、经济发展都可以在一夕之间跟美国友好，朝鲜除了中国大陆之外，现在扩展与美国的网络关系，对朝鲜来说绝对是利多，然而现在台湾只把关系放在美国，可是中国大陆的关系全部失去，这是最大的警讯。

在6月13日举行的国台办例行新闻记者会上，有台媒记者针对“特金会”的召开问道，“美朝峰会达成共识，朝鲜承诺努力实现朝鲜半岛的完全无核化，等于是拆除了朝鲜核危机的引信。但与此同时，两岸关系却持续紧张，大陆方面会不会担心台海问题成为亚洲的下一个引爆点，有没有什么方式来避免最糟的情况，也就是两岸兵戎相见的情况发生”？

国台办新闻发言人马晓光回应表示，我认真听了你的提问，我很好奇，你提问中把这两件事情联系起来的逻辑。如果你指的是近日台湾媒体报道的有所谓台湾的“国安”人士和绿营学者放言，说美国将会在朝鲜半岛局势稳定后，进一步插手台海，支持民进党当局。那么我可以告诉他们，这是一厢情愿的“神逻辑”，是对国际形势的重大误判，也是对台湾民众的蓄意误导。

马晓光说，众所周知，“台独”势力是台海和平稳定的最大威胁，是对台湾同胞利益和中华民族整体利益的最大危害。我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋，捍卫国家主权和领土完整，绝不允许国家分裂的历史悲剧重演，任何人都不要低估我们的决心和实力。

责任编辑：桂强