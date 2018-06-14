北京石景山区长文献转任朝阳代区长(图/简历)

原标题：石景山区长文献转任朝阳代区长！

来源：北京日报

撰文| 武红利

识政君（ID：PoliticalInside）自朝阳区人大常委会官网获悉，石景山区长文献转任朝阳区代区长，朝阳区委书记王灏不再兼任。

6月11日，朝阳区第十六届人大常委会举行第十二次会议。会议决定了人事任免事项。根据王灏同志的请求，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条的规定，北京市朝阳区第十六届人民代表大会常务委员会第十二次会议决定：接受王灏辞去北京市朝阳区人民政府区长职务的请求，并报北京市朝阳区第十六届人民代表大会备案。

朝阳区人大常委会主任陈宏志作《关于提请文献任朝阳区人民政府副区长的议案》，并通过现场投票的方式，依法任命文献为朝阳区人民政府副区长。

会议还通过了《关于提请文献为朝阳区人民政府代理区长的议案》，决定文献为朝阳区人民政府代区长。文献进行了宪法宣誓。

文献，男，汉族，1969年4月出生，江西萍乡人，1998年2月加入中国共产党，1993年7月参加工作，研究生文化程度（北京工业大学管理科学与工程专业），工学硕士，管理学博士，高级工程师。现任中共北京市朝阳区委副书记，区人民政府党组书记、副区长、代区长。

历任北京市经委节能与环保处副处长，北京市发展和改革委员会工业处副处长、处长，中共北京市委经济技术开发区工委委员、管委会副主任，中共北京市石景山区委常委、区人民政府副区长，中共北京市石景山区委副书记、区人民政府副区长、代区长、区长。

责任编辑：余鹏飞