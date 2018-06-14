最新地月合影 沙特相机搭中国卫星上天传月球图像

原标题：最新地月合影发布 嫦娥四号中继星任务搭载的沙特相机从月球背面传图

龙江二号微卫星搭载沙特相机拍摄的地月合影。卫星轨道高度约1598.3km，星下点月面位置为西经162°13’、北纬21°27’。拍摄到的月面影像位于月球背面北半球韦格纳环形坑（Crater Wegener）附近。

龙江二号微卫星搭载沙特相机拍摄的地月合影。卫星轨道高度约728.1km，星下点月面位置为西经149°1’，北纬22°28’。拍摄到的月面影像位于月球背面北半球彼得罗帕夫洛夫斯基M环形坑（Crater Petropavlovskiy M）附近。从拍摄到的地球图像上可以清晰地分辨出波斯湾、红海、地中海和阿拉伯半岛等区域。 国家航天局供图

新京报快讯（记者倪伟通讯员杨璐）国家航天局与沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齐兹国王科技城今天（6月14日）在京举行发布会，联合发布由沙特月球小型光学成像探测仪拍摄的地月合影图像。

沙特阿卜杜勒国王科技城研制的这台光学相机，搭载在随嫦娥四号“鹊桥”中继星任务一起发射的 “龙江二号”微卫星上。目前，沙特相机已随微卫星进入环月轨道。5月28日，沙特相机首次开机，成功获取了清晰的月球表面可见光图像，并完成图像数据的解译处理。

根据2017年3月16日中沙签署的《中华人民共和国国家航天局与沙特阿拉伯王国阿卜杜勒阿齐兹国王科技城关于中国嫦娥四号任务合作的谅解备忘录》和实施协议有关规定，中沙双方共享该载荷的数据，联合进行成果发布。这是中国与“一带一路”沿线国家在航天领域合作取得的又一成果。

责任编辑：余鹏飞