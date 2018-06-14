石佑启担任广东外语外贸大学校长(图/简历)

原标题：石佑启担任广东外语外贸大学校长，隋广军不再兼任

6月14日下午，广东外语外贸大学召开干部任职宣布大会。

广东省委组织部副部长廉奕，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎参加会议。

会上，省委组织部副部长廉奕宣读了省委的任免决定，石佑启担任广东外语外贸大学校长；隋广军不再兼任广东外语外贸大学校长。

廉奕和景李虎肯定了学校所取得的成绩和隋广军对学校事业发展所作出的贡献，并对学校事业发展和班子建设提出了新希望、新要求。

石佑启 南方+ 资料图

个人简历

石佑启，男，1969年11月生于湖北省大悟县。

1992年6月毕业于中南财经政法大学（原中南政法学院），获法学学士学位，毕业后留校任教；

1998年6月在中南财经政法大学获法学硕士学位；

2002年6月在北京大学获法学博士学位；

2003年4月至2006年5月，在武汉大学从事博士后研究工作；

2001年10月晋升为副教授；

2004年6月晋升为教授；

2005年5月遴选为博士生导师；

2008年11月起任广东外语外贸大学党委常委、副校长；

2015年10月起任广东外语外贸大学党委副书记、纪委书记。

来源：南方+客户端

责任编辑：余鹏飞