新京报：省人大代表岂能在洞庭湖中建“私人湖”?

原标题：“省人大代表”岂能在洞庭湖中建“私人湖”？

■ 观察家

洞庭湖的自然生态要绿，政治生态更要清。

近日，湖南洞庭湖现“私人湖”事件有了新的进展。记者从沅江市委宣传部获悉，洞庭湖“超级矮围”的业主，确系省人大代表夏顺安，目前他因骗取贷款已被刑事拘留。而夏顺安的“超级矮围”将于本月底拆除。

多年来，“夏氏矮围”存在明显违规违法，却一直是“路路皆通”。媒体反复报道过、湖南省遥感中心通过卫星监测发现过、省水利厅多次要求当地水利部门采取措施过、沅江关于拆除的专项行动方案也出台过，但神奇的是，这个被人称为“水上长城”的违规之物，几乎没动过，而且还“通过了验收”。

这次被媒体强势曝光，生态环境部督察组开展专项督察，不仅夏顺安顺顺安安走了17年的路全被堵上了，17年治不了的矮围几天就能拆光了，而且夏顺安湖南省人大代表的真背景、以及骗取贷款的真面孔也一一被揭出来了，甚至人也被公安机关拘留了。至此，人们难以理解，究竟是洞庭湖这块地盘的“水太深”，还是夏顺安水上水下“筑长城”的功夫深。

洞庭湖作为中国母亲河的“长江之肾”、世界级的重要湿地，党中央、国务院高度重视这片土地的生态环境建设，要求“把修复长江生态环境摆在压倒性位置”。

然而，查阅当地公开的报道不难发现，在2017年1月召开的湖南省“两会”上，关于湘江和洞庭湖的未来，“几位人大代表想到了一块”：建立全方位补偿机制，下游对上游给予横向补偿。怎么补？身为湖南省人大代表的夏顺安给出的方案是：划定区域，有序拆除。加大投入，补偿拆除。理由是：若处置不当，难免产生不稳定因素。

可见，夏顺安是一边筑“水上长城”，一边砌“会上长城”。夏顺安利用手中的特殊的话语权力，为自己牟利可谓“鞠躬尽瘁”。

而这样一位身处“庙堂之上”的人大代表，早在2012年10月至2013年1月期间在已经贷款1100万元未归还的情况下，又骗取贷款840万元，造成42笔不良贷款。但是有案在身的夏顺安不仅毫发无损，而且依然以人大代表的身份、以人民的名义，在湖南省“两会”上，为自己的利益“建言”。

在这样的背景之下，作为“长江之肾”的洞庭湖自然生态要迅速修复、还绿水青山为金山银山，其难度可想而知。

人大代表的权力来自人民，代表人民的利益。人民群众对洞庭湖环境保护呼声强烈，对矮围破坏自然生态深恶痛绝。然而这样一位省人大代表，在“两会”行使权利时却以牺牲公共利益的私利为诉求，以“稳定”相要挟，阳奉阴违表态度，百般阻挠，将中央部署的“压倒性位置”工作，拒之于当地执行落实过程中。

这样的不法企业主能够成为全省人大代表、能够在“两会”上理直气壮地顶着干，本身就是一件颇为可疑又令人觉得不可思议之事。当地抓环境法治落地的“畏难情绪”从何而来？背后是不是与夏顺安的这层特殊身份有关呢？夏顺安被刑拘、一片夏氏矮围被拆除，不是终点，理清背后盘结多年的利益和权力关系网和保护伞，或才是重点。相关部门不妨顺藤摸瓜搞清楚，还公众一个明明白白的交代。

否则，当地“省人大代表”四个字的信誉受损不说，权力关系网络理不清楚的情况下，人们必然还会担心出现下一个夏顺安。洞庭湖的自然生态要绿，政治生态更要清。唯有两个生态都“环保”了，绿水青山才能真正成为金山银山。

□刘雪松（媒体人）

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