中美贸易战今天很关键 美出新制裁此前成果全无效

原标题：中美贸易战今天是关键日子，美方出台新制裁，之前的成果化为乌有

6月15日是白宫此前设定的发布对中国产品最终关税清单的日子。据美国媒体报道，美国总统特朗普当地时间14日将与高层贸易官员商讨，以决定15日是否宣布将对中国输美商品加征关税。14日，中国国务委员兼外交部长王毅同来访的美国务卿蓬佩奥在北京共同会见记者时谈及中美经贸问题。王毅说，目前双方面临两个选择，一是合作和双赢，一是对抗并双输。“中方已经作出了第一个选择，我们希望美方同样作出明智的选择。当然，中方也已经做好应对第二种选择的准备。”14日的中国外交部记者会上，发言人耿爽两次强调一句话：“如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。”

据《华尔街日报》14日报道，美国贸易代表莱特希泽的办公室最早将于15日公布对进口自中国产品的最终加税清单。白宫此前表示，将在清单发布后短时间内对价值500亿美元的中国商品加征25%的关税。据美国“政治”新闻网13日报道，12日结束“金特会”从新加坡返美途中，特朗普在“空军一号”上接受了福克斯电视台的采访。特朗普说：“中国会在贸易方面感觉有些不安，因为我们正在对贸易问题采取强有力的行动。”被问及措施有“多强”时，特朗普表示：“接下来的两个星期，他们就会明白我们在做什么了。”

美国即将发布的清单规模究竟是扩大还是缩小了？媒体对此说法不一，美国政府内部人士似乎都在通过媒体对外放风，以影响最终决定。《华尔街日报》称，在特朗普政府试图阻止中国高科技产品销售的背景下，像半导体这类高科技产品可能被加入征税清单。路透社采访的两名消息人士给出了不一样的说法：一人说最终清单规模有所缩小，调整了一些商品；另一人说最终清单规模仍接近500亿美元，包含1300多个种类，但数量仍然有可能改变。

美国CNBC网站13日称，特朗普政府似乎正在削减相关产品的数量，这是个“积极的因素”。白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗12日在华盛顿的一个活动中称，特朗普计划对最初发布的500亿美元进口自中国的产品关税清单中的“一部分商品”征收关税。市场研究机构Strategas的政策研究主管克利夫顿就此写道：“最初的清单是对价值500亿美元的（中国）商品征收125亿美元的关税，现在这个名单的规模缩小了。”

路透社称，目前尚不清楚，如果特朗普决定征收关税，将会在何时启动。依据美国1974年贸易法，特朗普可以宣布就中国知识产权问题进行调查并征收关税。根据此法，他可以将关税启动日延后30天；如果美国贸易代表与中国谈判取得进展，还可以再延180天。

“剑已经举起来了，但我不认为有任何迹象表明它会真正砍下来”，“美国之音”14日引述战略与国际研究中心（CSIS）中国商业与政治经济项目负责人斯科特·肯尼迪的话说。报道称，各方对特朗普是否真的会宣布施以关税还有不同看法。有怀疑者认为，特朗普也有可能选择把周五发布的关税清单用作“架在弓上的一支新箭”，就算摆好了姿势，但看不出有离弦而出的迹象。

CNBC称，在本周五可能对中国开征新关税之前，美国与全球贸易伙伴的关系似乎已跌至谷底，人们还在担心，特朗普将撕毁与邻国加拿大和墨西哥的《北美自由贸易协定》。美国科技公司行业组织信息技术工业协会发言人对《华尔街日报》表示，不顾打击范围而继续注重关税手段不会产生有利于美国工人、消费者和企业的持久变化。

中美此轮贸易谈判已经历了多个回合、多次反复。6月初，美国商务部长罗斯率团来华，与中方进行磋商，取得了积极的、具体的进展。“中方是否准备好应对或有信心赢得这场贸易战？”“除了此前双方谈判达成的成果不会生效外，中方是否还会采取其他反制措施？”14日的外交部记者会上，有记者提出这样的问题。

耿爽表示，中美经贸关系的本质是合作共赢。我们一贯主张，双方在相互尊重、平等互利基础上，通过对话协商妥善解决有关经贸问题。他同时强调，中方在月初磋商后发表的声明指出，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

路透社14日称，按照中方此前公布的清单，如果美国宣布对中国产品加税，中方也将对美国大豆、汽车、医药、飞机等行业产品加征关税，中方此前承诺增加购买美国产品的计划也将作废。由于市场对中美贸易关系恶化的担忧，美国大豆价格14日继续下跌，创下近10个月来的新低。▲

责任编辑：张玉