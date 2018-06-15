牛弹琴:中国这次强硬反击 传递4个意味深长的信号

原标题：中国这次强硬反击，传递了四个意味深长的信号！

辛辛苦苦几个月，一举又回到夏天前。

一轮又一轮谈判后，中美贸易战，最终还是没能够避免。6月15日，美国正式宣布，对我500亿美元商品征收25%关税；中方马上强有力还击，宣布将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，而且，此前达成的所有经贸成果，将同时失效。

中美贸易战正在逼近。

国际斗争真是比戏剧还富有戏剧性。过去几个月，中美贸易战跌宕起伏，让人眼花缭乱，起初一触即发，转眼又柳暗花明，但最终却又是暴风骤雨……

很多人可能要问，双方团队不是谈了很多轮吗？不是每次都说谈得挺有效果吗？为什么还是开打了呢？真是让人看不懂。

看不懂的，不仅仅是普通吃瓜群众，相信不少美国谈判官员都有点傻眼。

要知道，不管是在北京还是在华盛顿，双方团队都不顾时差、有时还打着哈欠，一场接一场的谈，一点又一点的争，甚至很多次，据说吹胡子瞪眼睛几乎要把桌子掀翻，应该说，双方工作层面都还是很敬业，也是颇有诚意的。

正是在这种磋商谈判中，双方努力寻找利益共同点，也确实达成了一系列的默契和协议。

但症结，就在于美方的“反复无常”！

用中国商务部发言人的话说：令我们深感遗憾的是，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战……

确实是翻脸比翻书还快。比如，第二轮中美贸易磋商后，美国财长姆努钦在接受媒体采访时也表示，双方已达成共识，中美贸易战不打了；但几天后，白宫突然发表声明，将对500亿美元中国商品征收关税，弄得姆努钦都有点下不来台。

然后是第三轮中美贸易磋商，80岁高龄的美国商务部长罗斯访华，双方在农产品和能源领域合作上取得了突破；加之特朗普也公开表示，新加坡特金会成功必须感谢中国的帮忙。人们以为贸易战至少可以避免了。哪知道，美国又突然翻脸，还是决定动手了。

但中国也不是吓大的，来而不往非礼也，反击也是必然的。中方已明确表示，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。

这就是底线！触犯底线，反击没商量。

从特朗普政府不管不顾发动贸易战，到中国第一时间进行强有力反击，在牛弹琴（bullpiano）看来，至少传递了四个意味深长信号，也预示着接下来的斗争将更加激烈：

第一，中方早已预估到，特朗普不会轻易收手。

对于现在的贸易战，中方谈判团队其实早就有所准备。正是在上一轮中美磋商后，中方单方面发表的声明中，就有这样一句话：

中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

这么斩钉截铁、这么霸气不留情面的声明，在中美以往的谈判中，都是非常罕见的。但没办法，中国已经充分领教过对方的反复无常了，也必须要这样防着一手。

更要看到，对西方盟国，特朗普都会在钢铝关税问题上闹翻，甚至离开七国峰会后，在“空军一号”上破口大骂加拿大总理特鲁多“太虚伪太弱小”，我们也就不要指望，他会对中国手下留情。

特朗普六亲不认，发动一场又一场贸易战，这里面有他斗狠蛮横的个性因素，也有他根深蒂固的贸易保护主义情结，但更重要的，应该还是出于美国国内的选票考量。

必须看到，特朗普发动贸易战，几乎遭到了全世界的谴责；但在美国国内，民粹主义的抬头和逆全球化的上涨，却反而使得特朗普的支持率在上扬。特朗普很清楚，在中期选举之前，对其他国家，尤其是对中国高举贸易制裁大棒，反而更有利于他拉抬支持率，这是美国特殊政治氛围所决定的。

为了选票，特朗普就不会轻易对中国收手；而且，以他的个性，翻脸比翻书还快，即使达成协议，能否落实依然是一个问题。对这一点，我们必须丢弃幻想、保持清醒。

第二，中方很明确，侵犯底线就强硬反击。

这次荡气回肠的斗争，一个突出亮点就是：中国坚定捍卫核心利益的决心和立场，始终如一，坚如磐石，哪怕面对的是美国，只要侵犯底线，我们必然要反击，而且是强有力反击。

中国并不想打贸易战。在过去多轮谈判中，中国其实就保持了极大的耐心和克制，也确实达成了一系列共识。但没办法，我们碰到了不靠谱的特朗普，甚至可以说，中美目前最大的确定性，就是白宫的不确定性。

对中国来说，这次我们完全是被逼上梁上，我们还处于战略机遇期，我们肯定不希望中美关系生变。

但既然美方反复无常，执意挑起贸易战，那中国别无选择，只能进行坚决反击，同等规模、同等力度，毫不犹豫。此前所有的谈判成果，那对不起，也就一风吹了。

中方也很清楚，贸易战的结果，必定是两败俱伤，但发动者贸易战的一方，如果没有被打到痛处，就不会停止无理行为。

中方也会付出一定代价，但这是为了更长远的国家利益。

第三，中美贸易战，中方这次很坦然在迎战。

你要战，我便战！

也就是说，美国对500亿美元商品的加征关税，中国反击没商量；美国如果再加码，那中国肯定要再反击。兵来将挡，水来土掩，事实上，没有足够的底气，没有充分的研判，没有拍板的魄力，中国就经不起特朗普这样的恐吓了。

但两国是否就彻底闹翻，断绝所有贸易往来，乃至整个中美关系崩盘呢？

应该也不是的。这种“打”，也是有玄机的。

特朗普看似鲁莽，实际颇多算计。商人出身的他，赔本的生意，是坚决不会做的。他打贸易战，首要考虑是选票，所以美国列出的500亿美元中国商品，很多与民生没有太大关系。中国市场以内需为主，贸易战有影响，但影响也有限。

也就是说，这种贸易战，总体还是可控的，中国很坦然在迎战。

此前，对于美国的蠢蠢欲动，中方就这样明确表态：无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。

“三个有”：有信心、有能力、有经验。尤其是有经验，肯定是有所指的，美国，我们是有经验的，听来相当得意味深长。

第四，现在，美国是在与全世界为敌。

特朗普现在是四处点火，几乎与所有的贸易伙伴，不管是近邻加拿大、墨西哥，还是欧洲大陆的德国、法国、英国等，都发生了激烈的争吵，都威胁要加征关税。

这种完全无视世贸组织规则的做法，事实上对全世界自由贸易、经济全球化、多边贸易体系和全球产业链，都是极具破坏力的。

美国是世界老大，在与任何一个国家较量中都拥有优势；但这也迫使其他国家不得不抱团取暖，共同抵制美国的蛮横。

所以，这次中国商务部发言人直接就这样说：我们呼吁各国采取共同行动，坚决制止这种过时和倒退的行为，坚定捍卫人类共同利益。

请注意这个用语：坚定捍卫人类共同利益！

美国，你现在站在了人类共同利益的对立面。

目前的种种迹象显示，越来越多的国家，包括一些西方国家，都希望和中国联合反击美国的贸易保护主义。这个世界，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，有的是永远的国家利益。

这很可能会演变成一场全球贸易大战，一方是美国，一方是被美国侵害的各国，并由此带来冷战后最大的格局变化：中国成了全球化的最坚定捍卫者，美国则成了一个麻烦制造者，美国的硬实力仍是世界最强这不假，但美国的蛮横做法更让全世界惊诧，美国的道德影响力和号召力在急剧下滑。

这种变化，短期内或许看得不是太明显，但放在一个更长远的时间角度看，2018年这个夏天，或许正是世界格局的一个重要转折点。

计利当计天下利，求名应求万世名。这实际考验的，是一个决策者的智慧和远见。

去年达沃斯论坛，中国最高领导人演讲中有一句话，赢得了世界的一片喝彩声。他是这样说的：

世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。

历史潮流，是无法逆转的；背道而驰的结果，那只能是自作自受、自取其辱。特朗普看似会为美国人赢得一些利益，但这样跟中国、跟全世界斗，美国失去的，却毫无疑问会更多！

来源：牛弹琴

责任编辑：余鹏飞