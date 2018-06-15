原标题：爱因斯坦如果看到今天中国人的反应，会怎么想？

近日，一则消息在西方世界引起了不小的“震动”：被称为人类历史上最伟大的科学家和人道主义者爱因斯坦，被曝光在中国旅行时竟然在其私人日记上写下了一段涉嫌“种族歧视”中国人的话语。

但比起西方媒体的“震惊”，真正引人深思的却是中外网友对这件事的看法。

爱因斯坦怎么“种族歧视”中国人了？

先简单介绍一下爱因斯坦到底在他的日记中怎么描述的咱们吧。那是在1922年-1923年期间，当时正在亚洲旅行的爱因斯坦来到了中国的上海和彼时已经被英国占据的香港。

然而，在他一本最新被曝光的私人日记中，他在这段旅行中对自己所见所闻的中国人是这样描述的：“勤劳、肮脏和迟钝”——甚至连中国人的小孩也是如此。

▲ 图为爱因斯坦日记的部分截图

他同时还记录了诸如“中国人吃饭时不是坐在凳子上，而是像欧洲人在丛林里解手时那样蹲着”这一在他看来不雅的场景，并对彼时中国人“旺盛的繁殖力”感到不安，认为“如果有一天其他种族都被中国人取代了那将是可悲的”，甚至于“对于我们这样的人来说，仅这一想法本身就令人感到难以言喻的沮丧”。

他还对那时中国的女性有很负面的评价，认为中国的女性与男性基本上看不出来有什么不同，更实在难以理解这样的中国女性为啥能吸引中国的男性与他们不断生育后代。

根据曝光此事的西方媒体的报道，这些爱因斯坦对中国人的描述之所以令人震惊，是因为他曾经被广泛视为是一个伟大的人道主义者，可如今人们却发现他对于中国人的评论如此“令人不悦”。

其中，英国《卫报》在其报道中还进一步指出，爱因斯坦不仅对中国人有疑似“种族歧视”的看法，还对日本和印度人也有着疑似“人种”上的歧视，比如认为中国、日本和印度人在智力上都有着天然的不足……

但中国和外国网友却是这么看的

然而，不论是在中国网民还是外国网民，他们中的多数人并不认为爱因斯坦写在日记中的这些内容是“种族歧视”。

其中，不少中国网民的看法是，当时的中国和中国人恐怕给外国人的印象就是这样的。更何况鲁迅先生在爱因斯坦来到中国4年前（即1918年）发表的《狂人日记》中也深入地讽刺和批判了当时中国社会和中国人令人绝望的精神面貌，并揭示了封建礼教对中国人思想的荼毒。

而外国网友的看法则包括“人无完人”、“人们不该拿现在的道德标准去评判近一个世纪前的人的言行”，以及“爱因斯坦的观点也是随时代的变化而逐步变化的，不该拿他某一时期的观点去评判他”。

耿直哥还发现有印度网友在相关西方媒体的报道下也写下了类似中国人的观点，即当时印度人落后愚昧的面貌也是导致爱因斯坦产生那种观感的原因。

此外，也有一些西方网友怀疑这样的报道是不是“自由派”媒体要借“种族歧视”把爱因斯坦也“批倒批臭”，因此反讽说“那我们是不是要把爱因斯坦的所有著作全都扔出窗外？”

但香港有家媒体的看法却非常奇怪

奇怪的是，当中国和外国网友都认为不该对爱因斯坦在那个时代对于中国乃至亚洲其他国家的歧视性认知“上纲上线”的时候，咱们中国香港的一家媒体却在关于此事的报道中打出了一个蓄意“丑化”内地网友的标题。

正如上图所示，当中国舆论场上声音几乎都是在理性看待爱因斯坦的言论，甚至一家西方媒体还专门写报道介绍了中国人这种“冷静”时，《苹果日报》这家“臭名昭著”的港独媒体却“鸡蛋里挑骨头”般地把一个宣称要抵制“相对论”的言论写在了他们的标题里。

▲图为美国的石英网对于中国网民冷静看待爱因斯坦言论的报道

当然，这家港独媒体的用意很明显，就是想通过丑化内地的形象，把内地人都说成是“无脑愤青”，以此在香港制造对内地社会的排斥情绪。

但更离奇的是，耿直哥还专门翻阅了那个被《苹果日报》千挑万选后拎出来的内地“愤青”网民的微博，发现此人的微博里大多是对内地“不满”的内容与言论，而且他的微博还明显地流露出对“小粉红”这个群体的厌恶。

所以，他在评论爱因斯坦这个事时留下那句“抵制爱因斯坦、抵制相对论”的评论，看起来更像是他在“预设靶子”黑“小粉红”。可《苹果日报》却反而把他挑了出来当成了“内地网民”都是“无脑愤青”的典型，这也算十分“魔幻”了。

话说回来，抛开这场闹剧，耿直哥倒是不禁好奇：如果爱因斯坦活在今天，看到今天中国人对于自己日记的豁达态度，又会在他的日记里写下怎样的感想呢？

责任编辑：张玉