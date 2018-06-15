原标题：我国纳米核心技术取得重大突破

本报北京6月14日电 （记者吴月辉）中国科学院战略性先导科技专项“变革性纳米产业制造技术聚焦”团队13日在北京宣布，经过5年协同攻关，专项在长续航动力锂电池、纳米绿色印刷、纳米催化、健康诊疗及饮用水等产业领域形成了一系列纳米核心技术创新，吸引和带动社会资本投入超过50亿元。

在长续航动力锂电池方面，专项开发的多款动力电池单体电芯能量密度达到300瓦时/千克以上，居世界先进水平，目前正在进行电池组集成优化，为装车演示做准备；开发的锂电池关键材料均已进入中试阶段，已供货30多家电池与电动汽车等企业并形成合作关系，初步形成了产业影响；在高能量密度锂离子电池新一代正负极材料、固态电池、锂硫电池、高水平动力电池失效分析技术方面，取得了大量原创成果，为我国下一代动力电池发展奠定了重要基础。

在纳米绿色印刷方面，研究人员突破国际上通行的感光制版技术思路，发展了纳米绿色印刷制版技术；突破传统版材电解氧化的工艺路线，建成世界上首条无电解氧化工艺的600万平方米纳米绿色版基示范线；突破水性油墨难以用于塑料包装印刷的国际难题，实现绿色水性塑料印刷油墨的关键技术突破；从源头解决了制版工艺高危废水排放、版基生产电解废液/废渣/VOC等排放的历史性难题，形成了包括“绿色版材、绿色制版、绿色油墨”在内的完整的绿色印刷产业链技术。

在纳米健康技术方面，将“纳米健康技术”成功应用到体外诊断产品和纳米药物制剂开发领域中。专项研发了多项具有完全自主知识产权的体外诊断关键技术。其中，炎症纳米微流控免疫检测芯片，将三种炎症标志物进行联合检测，能够快速区分细菌感染和病毒性感染，判断感染所处的阶段，为科学、有效使用抗生素提供依据。此外，研发新型的“肿瘤捕手”技术基于高亲和力磁颗粒—多肽纳米材料，实现了对循环肿瘤细胞的高效富集和检测，产品性能显著高于国内外同类型产品。在药物研发方面，完成多项纳米药物制剂的初期研发工作，部分样品已进入临床审批环节。

在现代高技术产业的发展中，标准发挥着越来越重要的作用。围绕纳米制造产业化过程的关键标准和规范的制修订，专项主导制定8项ISO/IEC国际标准（2项已发布实施，6项在研）和30余项国家标准，涵盖了纳米储能材料、生物富集用磁性纳米材料、催化剂载体用氧化物纳米材料等体系，涉及热重、红外、荧光光谱等多种方法，并制定系列纳米技术健康环境标准，提升了我国纳米产业标准化水平，增强了我国在纳米技术国际标准领域的话语权，为我国纳米领域市场健康发展和国际贸易奠定基础。

此外，甲烷无氧制烯烃和芳烃技术，成功构建了晶格限域的单铁中心催化剂，使甲烷分子在催化剂表面可控解离，实现了甲烷直接活化和定向转化，破解了甲烷选择活化这个化学领域的百年难题， 为碳基资源的高效、清洁利用开辟了新途径，在国际学术界和产业界形成了重大影响。

“变革性纳米产业制造技术聚焦” A类战略性科技先导专项于2013年4月25日审议通过并开始实施。专项针对我国在能源、先进制造、人口健康等领域迫切需要解决的关键科学技术问题，系统布局了动力锂电池、绿色印刷、纳米器件、体外诊断等8个板块共17项研发任务。

责任编辑：刘德宾 SN222