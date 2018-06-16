女教师以身挡车救学生牺牲 教育部派人慰问其家属

原标题：受陈宝生委托，教育部教师工作司负责人赴河南慰问李芳家属

教育部教师工作司相关负责人看望慰问李芳老师的丈夫和女儿。 本文图片 河南教育厅官网

教育部教师工作司相关负责人慰问李芳老师家属。

15日下午，受教育部党组书记、部长陈宝生委托，教育部教师工作司相关负责人赴河南信阳，悼念以身挡车救学生而英勇牺牲的河南省信阳市浉河区董家河镇绿之风希望小学教师李芳，并看望慰问其家属。

教师工作司相关负责人表示，李芳老师6月11日在护送学生放学途中，当危险发生时，挺身而出，为救学生献出了宝贵的生命，向全社会展示了广大人民教师的正能量。李芳老师之所以能够这么做，就在于她具有习近平总书记提出的“四有”好老师的基本素质。李芳扎根乡村学校29年，深受学生爱戴、家长尊敬、学校认可，是全国中小学教师的杰出代表，是乡村教师的一面旗帜。

目前，全国有中小学教师1100万左右，在他们当中，像李芳这样的好老师有千千万万。她在特定的时间里展现出来的对学生超越生命的大爱精神，值得大力弘扬和广泛学习。希望全国各级各类学校的老师都要向李芳学习，学习她坚守理想信念爱生如子的精神，学习她以德育人奉献事业的精神，学习她奋不顾身舍己救人的精神，扎实推进教育教学改革，在培养社会主义建设者和接班人的伟大事业中，作出新的更大的贡献。

来源：中国教育报

责任编辑：张玉