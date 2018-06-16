女教师以身挡车救学生牺牲 教育部派人慰问其家属

原标题：受陈宝生委托，教育部教师工作司负责人赴河南慰问李芳家属
教育部教师工作司相关负责人看望慰问李芳老师的丈夫和女儿。 本文图片 河南教育厅官网
教育部教师工作司相关负责人慰问李芳老师家属。
15日下午，受教育部党组书记、部长陈宝生委托，教育部教师工作司相关负责人赴河南信阳，悼念以身挡车救学生而英勇牺牲的河南省信阳市浉河区董家河镇绿之风希望小学教师李芳，并看望慰问其家属。
教师工作司相关负责人表示，李芳老师6月11日在护送学生放学途中，当危险发生时，挺身而出，为救学生献出了宝贵的生命，向全社会展示了广大人民教师的正能量。李芳老师之所以能够这么做，就在于她具有习近平总书记提出的“四有”好老师的基本素质。李芳扎根乡村学校29年，深受学生爱戴、家长尊敬、学校认可，是全国中小学教师的杰出代表，是乡村教师的一面旗帜。
目前，全国有中小学教师1100万左右，在他们当中，像李芳这样的好老师有千千万万。她在特定的时间里展现出来的对学生超越生命的大爱精神，值得大力弘扬和广泛学习。希望全国各级各类学校的老师都要向李芳学习，学习她坚守理想信念爱生如子的精神，学习她以德育人奉献事业的精神，学习她奋不顾身舍己救人的精神，扎实推进教育教学改革，在培养社会主义建设者和接班人的伟大事业中，作出新的更大的贡献。
来源：中国教育报
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国这次强硬反击 传递4个意味深长的...
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 英语四六级今日开考 这是最后一次吗？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有