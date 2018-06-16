北京市原副市长刘坚夫去世 曾任毛泽东周恩来警卫

原标题：曾任毛泽东、周恩来警卫，百岁老人去世

16日的《北京日报》报道：北京市委原常委、市政府原副市长刘坚夫同志，因病医治无效，于2018年6月8日在北京医院逝世，享年100岁。

刘坚夫同志病重期间和逝世后，中央和北京市有关领导以不同方式表示慰问和哀悼。

刘坚夫是山西灵丘人，1936年参加革命工作，1938年加入中国共产党，解放后先后在北京市、湖北省、广州市、鞍山市公安部门和公安部工作，文革期间在公安部“五七”干校下放劳动，1977年回到北京市担任领导工作，曾任市顾问委员会副主任，1996年离职休养。

根据刘坚夫同志遗愿和家属意愿，丧事从简，送别仪式只由亲属范围参加。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，刘坚夫在1937年就参加了八路军，曾在延安担任文化教员。革命年代，他还作为担任首长警卫，保卫中央领导的安全。

他在回忆录中说：1945年8月，日本鬼子投降后，我被调到中央书记处办公室任警卫科长，负责保卫中央领导同志的安全，中央书记处召开会议的安全等工作。

“我作为警卫科长，随同毛主席转战在靖边、安塞一带，忠诚地履行着自己的职责，保卫着毛泽东、周恩来、任弼时等中央领导同志。”他回忆。

新中国成立之初，刘坚夫参与了首都北京的公安队伍建设。

1948年12月17日，当时的中共北平市委在河北保定召开了第一次会议，彭真、叶剑英宣布经中央批准的北平市委组织机构，同时宣布成立“中国人民解放军军事管制委员会北平市人民政府公安局”及主要干部任命名单。

其中，刘坚夫任当时的内一分局局长。

文革结束后，刘坚夫又在1977年7月，出任北京市委常委、市革委会副主任兼市公安局长；后任北京市副市长、北京市顾问委员会副主任，直至1997年离休。

离休后，刘坚夫还发挥余热，担任公安部咨询委员和国家安全部特邀咨询委员，多年坚持下基层搞调研，提出工作意见和建议。

责任编辑：桂强