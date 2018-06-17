这位华侨生前受毛泽东邀请回国 副国级纪念他诞辰

原标题：这位罗斯福的老朋友，致公党中央隆重纪念他诞辰150周年

澎湃新闻记者 岳怀让

新华社6月14日发布的一条消息，全国政协官网在首页要闻区前置多日。消息提到，6月14日，纪念司徒美堂诞辰150周年座谈会在京举行。全国政协副主席、致公党中央主席万钢出席会议并讲话。

万钢出席座谈会并讲话。 本文图片均来自中国网

万钢在讲话中回顾了司徒美堂先生致力为公、不懈追求进步与真理的一生。他指出，纪念司徒美堂先生，要继承致公党老一辈领导人与中国共产党通力合作、为人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，要把致公党老一辈领导人参与开创的多党合作事业发扬光大，要弘扬致公党老一辈领导人优良传统，秉承“致力为公、侨海报国”，积极参政履职，为实现中华民族伟大复兴作出贡献。

上述新华社报道介绍，司徒美堂是伟大的爱国主义者、深受海内外人士尊敬的著名华侨领袖和中国致公党卓越的创始人之一，被誉为“爱国旗帜、华侨楷模”。

座谈会现场。

公开资料显示，司徒美堂先生是著名的爱国侨领，中国致公党的创始人之一，1868年生于广东开平赤坎镇牛路里，幼年远赴美国谋生。在旅居美国的近70年里，他时刻心系祖国。

辛亥革命时期，司徒美堂追随孙中山先生致力于挽救民族危亡的革命运动；抗日战争时期，他在美洲积极宣传抗战，筹集资金、捐献物资，为抗战奔走；新中国成立后，他不顾81岁高龄，冲破重重阻力毅然回国参加新中国建设事业，被称为“爱国旗帜、华侨楷模”。

今年是司徒美堂先生诞辰150周年，致公党中央将举行一系列纪念活动。

例如，据中国致公党官方微信公众号消息，今年3月30日，致公党中央副秘书长卢国懿一行赴八宝山革命公墓祭奠中国致公党创始人之一司徒美堂先生并敬献花篮。消息提到，

今年4月4日清晨，司徒美堂的孙女司徒月桂陪同多名致公党党员来到八宝山革命公墓，祭拜自己的爷爷司徒美堂。

中国侨网今年4月的报道介绍，司徒美堂幼年失去父亲，迫于生计，14岁时到美国谋生。初到美国时，他在中国餐馆当过厨师、做过管家、在美国军舰上做厨师，后又到波士顿当小贩。在旧金山，司徒美堂加入了致公堂，他为人刚正不阿，嫉恶如仇，深受侨胞的尊重。后司徒美堂成立了安良堂，开始了他“洪门大佬”的传奇一生。

“罗斯福曾经帮助爷爷打过官司，救过他一条命，两人由此成为好朋友。爷爷说过总统是他的老朋友。”司徒月桂说。

座谈会结束后，万钢等领导同志亲切会见参会人员并合影留念。

据中国华侨历史博物馆资料显示，富兰克林·罗斯福在担任美国总统之前在纽约当律师，曾任安良堂法律顾问达10年之久，与司徒美堂结下深厚的友谊。罗斯福当选总统后，司徒美堂多次与罗斯福通信，积极推动在1943年美国废除《排华法案》。

即使身在海外，司徒美堂始终心系祖国，并支持祖国抗战。1937年10月18日，司徒美堂辞掉其他社会职务，联合各侨团成立“纽约全体华侨抗日救国筹饷总会”并担任常务委员。司徒美堂筹集了大量衣物、医药和汽车，通过宋庆龄在香港的“保卫中国大同盟”，源源不断地汇回祖国。据统计，仅纽约一地在八年抗战中各界华侨的捐款就达到1400万美元，美洲华侨募捐和认购的公债至少有4.8亿美元。

新中国建立前夕，司徒美堂接受毛泽东邀请，回国参加中国人民政治协商会议第一届会议，并受邀在天安门城楼见证新中国的诞生。

责任编辑：张义凌