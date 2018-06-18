美国对中国加征关税 美媒：特朗普最冒险的一步

原标题：挑起贸易战 美国遭国际舆论批评

美国政府15日发布加征关税的商品清单，宣布将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，中方昨天凌晨发布关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告，而美国政府的做法也再次引起美国媒体的质疑。

美媒质疑特朗普关税政策伤及美国自身

《华盛顿邮报》发表题为《特朗普用关税开始破坏中美1/4个世纪的经贸联系》的文章。

文章称，“对中国商品加征关税的决定”是至今为止特朗普“美国优先”策略中最冒险的一步——这一具有攻击性的举措使得美国商界领袖、甚至是共和党内部都感到不安。

美国《国会山报》援引美国商会副总裁约翰·墨菲的话报道称，美国政府的举动意味着7月第一周，美国将有总价值750亿美元的商品会受到来自全球多国的报复性关税影响。

有美国商界领袖表示，当这么多国家同期宣布对美国征收报复性关税时，美国的零售商、农民、汽车工人……美国所有全球价值链上涉及的工人的利益都将处于危险当中。

《今日美国》发表题为《中美贸易纷争中 消费者在哪儿？正在被十字准星瞄准》的文章。

文章指出，随着美国和贸易伙伴的贸易纷争加剧，加征关税最终对美国消费者的财产的潜在威胁，或将远远不只是为一块牛排、一台电视机多付一点钱的程度。

有华尔街分析师和经济学家指出，如果贸易纷争导致美国经济增长放缓，美国的就业市场将受到冲击，美国人的家庭财产将受到损失；贸易纷争也将抵消去年12月减税政策给美国带来的经济增长。

文章还引用权威金融业人士的观点指出，目前，美国政府的加征关税政策和由此引发的一系列反制，正是美国经济目前面临最大的忧患之一。

挑起贸易战 美国遭国际舆论批评

美国政府的做法不仅在国内引起了媒体的不断质疑，同时也受到了国际舆论的广泛批评，多家媒体纷纷对美国挑起的贸易战给世界经济可能造成的负面影响表示担忧。

英国《金融时报》：美加征关税行为将伤害本国企业

英国《金融时报》援引分析指出，美国拟对中国征税的很多商品，在中国进行的主要是组装和调试环节，但美国政府此举将干扰整个产业链，使高度依赖全球分工的美国企业成为最大的受害者。

《日本经济新闻》：美国挑起的贸易战给全球经济带来下行风险

《日本经济新闻》报道称，由美国挑起的贸易战正扩至全世界范围，给全球经济带来巨大的下行风险。经济合作与发展组织预测，如果美国、欧盟、中国都上调关税、贸易成本增加一成的话，世界经济将下降1.4%。美国全国商会的内部资料显示，美国也将因为美欧中贸易战减少60万个以上的工作岗位。

英法媒体：美国向中国产品加征关税对中国经济影响不大

英国广播公司网站援引总部设在英国的研究机构“凯投宏观”的分析表示，就算美国向中国产品加征关税，对中国经济影响不大，考虑到中国经济年度增长的数值，损失很容易就可以通过其他形式弥补。

法国国际广播电台针对贸易战可能对中国的冲击分析称，目前中国对外贸易依赖度比以前有所减少。根据世界银行最新公布的报告，中国仍然能够消化美国对500亿美元产品征收关税的冲击。

责任编辑：张岩