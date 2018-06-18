台商家怀念大陆游客高消费:以前茶叶蛋卖五六千颗

原标题：两岸 | 台商家怀念大陆游客高消费力：茶叶蛋“生意变真坏！”

港媒称，台湾日月潭形象商圈副理事长、“阿荣邵族面”餐厅负责人黄瑞荣称，不断锐减的大陆游客给台湾旅游业带来很大冲击，台湾日月潭业者因此生意最少掉了六成。虽然台当局推动“新南向”，但东南亚旅客的消费力道跟大陆游客完全无法比。业者每天都在期待景气回春，奈何就是等不到春天，还感觉“这个冬天怎么那么冷！”

据香港中评社6月15日报道，黄瑞荣，现任南投县鱼池乡水社村村长、日月潭形象商圈副理事长、义消鱼池中队副中队长，他开设的“阿荣邵族面”餐厅，就位在日月潭最热闹的水社码头旁，招牌菜是蒋介石喜爱的曲腰鱼。

▲资料图片：2017年5月1日，游客在日月潭景区内游览。 新华社记者 刘军喜 摄

黄瑞荣提到，这几年大陆游客越来越少，日月潭业者生意最少掉了六七成，虽然台湾当局推动“新南向”，东南亚旅客数量有增加，但消费力道跟大陆游客完全无法相比。

黄瑞荣说，以前大陆游客数量多时，夫妻从早上9点就要开始到店来备料，用餐时间全店10桌被大陆游客挤得满满，客人要等45分钟才有位子用餐，现在没有大陆游客，生意真的相差很多。

报道称，黄瑞荣自嘲，他在日月潭从事餐饮业已经有30年，今年曾经有一天的营业额只有1200元，30年来从来没有这么低过，甚至还有一晚只有一个外国人点炒饭70元，他的餐厅菜单并没有炒饭，但是如果不接单，当天晚上就要挂零。

▲大陆青年学子赴台体验自由行，畅游美丽的苏花公路风光。

香港中评社6月15日还报道称，阿婆茶叶蛋是日月潭最知名的特色小吃，旅客畅游湖光山色，搭着游艇来到玄光码头，就会看到码头边上围着一大群人，排队购买茶叶蛋。过去大陆游客数量多时，媒体预估一天可卖出五六千颗蛋。如今因大陆游客锐减与东南亚旅客饮食习惯不同，业者坦言“日售数量，已不足千颗”，让阿婆常感叹“生意变真坏！”

责任编辑：桂强