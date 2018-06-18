美俄借叙利亚战场升级巡航导弹 中国实力如何？

原标题：美俄升级巡航导弹，中国实力如何？

近日，美俄先后表态，要升级巡航导弹系统。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，导火索似乎是叙利亚。

此前，美国发射数十枚“战斧”巡航导弹空袭叙利亚，事后，华盛顿称所有导弹“全中”，俄罗斯却直言绝大部分被拦截，并出示“证据”。

美媒随后曝光，美军方考虑弃用已经落伍的“战斧”导弹，发展新一代反舰、对地巡航导弹。无独有偶，俄罗斯同样高调宣布，已在各个战略方向组建巡航导弹部队。

叙利亚成为俄新型导弹“靶场”

半个多月前，俄总统普京在军事工作会议中表示，“口径”巡航导弹将在地中海长期战斗执勤，原因是叙利亚受到国际恐怖分子袭击的威胁仍然存在。

从2015年军事介入叙利亚局势开始，俄罗斯发射了数十枚“口径”系列巡航导弹、Kh-101巡航导弹。

“口径”-HK导弹是俄海军装备的新一代巡航导弹，外形与美军“战斧”巡航导弹相似，因此被称为俄版“战斧”。“口径”采用不输“战斧”的复合制导方式，同样可以达到很高的命中精度。俄官员的说法是，其精度在10米以内。同时，它还具备超过“战斧”的射程，达到2600公里（“战斧”射程约1500公里）。

由于定位为海基导弹，“口径”被装备在俄罗斯各型水面舰艇和潜艇之上。2015年10月7日，俄海军从军舰上发射了26枚“口径”巡航导弹，精确打击了叙境内的极端组织“伊斯兰国”（IS）的据点和弹药库。该导弹的首次实战引发外界极大关注，有数据显示，此后俄罗斯一共发射了近百枚该型导弹。

和海基新型导弹一样，俄空天军换装的新型隐身巡航导弹Kh-101同样在叙利亚战场一战成名。2015年11月17日，Kh-101由图-95MS轰炸机发射，完成了在叙战场的“首秀”。

Kh-101是俄罗斯最新研制的空射巡航导弹，导弹采用隐身设计和通用化设计，最大飞行速度接近声速，射程3000公里。 从公开的照片来看，该导弹弹体选用“倒船”形截面弹体，这种设计有利于降低雷达反射截面积，还具有良好的气动升阻特性。据悉，Kh-101还采用了包括雷达吸波涂层和吸波材料，提高了导弹的突防能力。

美俄竞赛让《中导条约》名存实亡

俄版“战斧”刚刚部署到地中海，美国“战斧”却将“退役”。

美国媒体透露，美国国防部有可能弃用“战斧”巡航导弹，理由是其不符合2019年财年美国海军预算草案的现代需求。文中透露，美国将发展新一代巡航导弹。不过，文中也坦言，“战斧”的继任者可能还需要近十年才能服役。

细心的读者或许发现，前文介绍俄换装新型导弹，政知君没提其陆基巡航导弹的升级计划。这个事情，还得从冷战时美俄签署的《中导条约》说起。

《中导条约》的全称是《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，由前苏联和美国在1987年时联合签署。条约规定，两国均不得生产、测试和部署射程在500-5500公里的陆基弹道导弹和陆基巡航导弹。由于该条约被视为反对军备竞赛的和平之举，前苏联解体后，俄罗斯继承了条约中的义务。

在美国人眼中，俄罗斯近期升级的新型陆基巡航导弹，成了其违反《中导条约》的“罪证”。

2017年起，美国军方就多次公开指责俄罗斯秘密部署的SSC-8陆基巡航导弹（“伊斯坎德尔”-K）违反了该条约。对此，俄罗斯官员回应称，SSC-8巡航导弹射程未超过500公里，没有违反条约。然而，美国认为，该型导弹的射程超过1000公里，命中精度10米。

对此，军事评论员宋忠平告诉政知见（微信ID：bqzhengzhiju），美俄确实都到了更新新一代巡航导弹的阶段，从这个角度看，其进行武器装备的换装没什么反常。但是，不得不考虑的是，这样“针尖对麦芒”式的装备更新，无疑是在美俄间展开的巡航导弹军备竞赛。此外，双方发展的新型导弹以中射程为主，“这是一个非常不好的兆头，甚至美俄有可能会有一方单方面退出该条约，这对削减战略武器是不会有丝毫好处的。”

中美俄“三足鼎立”

此前，政知君已经介绍过各国的弹道导弹，这次也说说巡航导弹。

实际上，巡航导弹的历史更加“悠久”。相比弹道导弹类似人造卫星的“出大气层”“再入大气层”的飞行方式，巡航导弹的航迹要平直很多，全程都在大气层内飞行。

由于不同的飞行和动力提供方式，弹道导弹的特点是射程更远、末段速度更高，但精度相比而言较低，适合用作远程的战略打击武器，其攻击目标多为大型设施或城市。巡航导弹的精度则高很多，往往可以达到米级精度。但缺点是飞行速度低，突防能力较差，更容易被拦截，多用于攻击战场上的重点小型目标，即所谓“斩首”。

宋忠平告诉政知见（微信ID：bqzhengzhiju），更高的命中精度和更低的成本，是巡航导弹的最大优势。“美国‘战斧’导弹的拦截难度确实不是很大，虽然其历经多次改进，但弱点仍然明显，其飞行速度比较慢并且轨迹相对比较固定。不过，俄罗斯宣称叙战场上绝大多数的‘战斧’均被其拦截，我认为也有些夸大。这方面，双方肯定都是在打舆论战，夸大战果。”

反观中国，宋忠平透露，我们的巡航导弹发展历史也已经有几十年。上世纪90年代起，中国发展了若干型号。目前，以长剑系列为代表，我军实现了中程巡航导弹的核常兼备能力、多位一体（陆基、海基、天基、潜基）的发射方式，以及对固定、移动目标的打击方式。“美俄的巡航导弹最大的优势在于经历过实战，并且在实战检验中不断改进升级。相比而言，我们具备后发优势，从技术先进性而言，我们和美俄已经形成了该领域三足鼎立的态势，但我们的缺点在于缺乏实战的检验和磨砺。”

责任编辑：桂强