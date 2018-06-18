原标题：港媒：美国可能把台湾引向更加危险境地

[观察者网综合报道]日前，蔡英文当局“国安”人士认为，美国解决东北亚问题之后，在东北亚影响力上升，对台湾保障可以增加。对此，香港“中评社”6月18日发表评论文章指出，东北亚问题远未解决，未来的发展不会一帆风顺，期间难有台湾的角色。

评论表示，虽然近一段时间以来美台关系似乎有很大的提升，但实际上，美国既无法给台湾安全保障，也无法改善台湾的国际生存环境，更无法改善台湾的经济民生问题。相反，美国只把台湾当作制衡大陆的棋子，给台湾执政者和“台独”势力发出错误讯号，对两岸关系发展造成严重冲击：不仅恶化两岸关系、间接影响台湾经济民生，更成为影响台湾安全的直接因素。

评论认为，中美关系顺畅的时候，美台关系难有突破；中美关系转差或中美竞争加剧的时候，不排除美国借机打台湾牌，作为制衡中国大陆的策略，但可能把台湾带向更加危机的境地。

此外，针对半岛缓和后美国下一步将插手台海一事，国台办发言人马晓光6月13日回应称，众所周知，“台独”势力是台海和平稳定的最大威胁，是对台湾同胞利益和中华民族整体利益的最大危害。

马晓光强调，我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋，捍卫国家主权和领土完整，绝不允许国家分裂的历史悲剧重演，任何人都不要低估我们的决心和实力。

责任编辑：桂强