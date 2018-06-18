台网友花钱旅游 却被拉去“独派”组织会场造势

原标题：花钱旅游却被载去“独派”会场造势 台网友：7辆车的人都是被骗来的

陈水扁录影（来源：中时电子报）

[环球网综合报道]“独派”组织“喜乐岛联盟”16日首次召开“会师大会”，陈水扁录影力挺，宣称号召逾6千人。不料，有一名台网友踢爆说，缴了250元新台币，以为要去清境农场玩，却被载去“喜乐岛”会场，差点成为造势者之一，心情超不爽，感觉被骗。

据台“中时电子报”18日报道，该网友在脸书爆料，参加前询问是否跟政治有关，如果有就不参加，对方回答说：没有喔！纯粹就是玩的行程，一人250，因为有补助，便邀了同事一起参加。

该网友表示，原本预计行程是清境农场，前一周却被告知要改地点，说清境农场太远了，司机不跑。后来说要去麻糬馆看表演，车开到一半，又说麻糬馆没开，临时改去紫南宫，又跑去竹山农会看泰国表演，过程中还一直被不停地推销东西。

网友说，吃完饭后又说要去洲际棒球场，结果到现场才发现一堆人穿着政党背心，感觉很诡异，直到看到座位上有纸和旗子，一切才很明显了。甚至还听到有人说等等造势时不要走动影响活动，下午1：00到4：30要待在里面。

于是他们一群人就走出会场，准备搭车回家，到车上拿东西时，问司机怎么一回事。司机说一开始拿到的行程就是这样，并没有什么清境农场，网友后来才发现7辆车上的人几乎都不知是这样的活动，大家都是被骗来的。网友更愤怒说，“喜乐岛联盟”还敢大言不惭地说，来参加的都是支持他们的民众。

该网友现已删除该文，被问到为何删文，原PO说：“喜乐联盟董事长助理来电说要调查清楚，所以我就先删文了。”有人叫她别删，等事情明白后再删。不过也有人认为，都肉搜到她电话了，为了安全，删文是对的。

对此，台网友留言标售，“这些假台湾人真皇民就是来骗台湾人的”，“不择手段了吧”，“不稀奇，诈骗集团的手法，贪小便宜就会被骗”，“遇到骗子贪污犯”，“形同绑架，这样子还不快醒醒”，“早说过，你想不到的事情，民进党‘台独’都做得出来”，“‘台独’本来就是做梦，连造势群众都是骗来的”。

据此前报道，“喜乐岛”宣称要在明年推行所谓的“独立公投”，国台办马晓光对此表示，我送他们十个字，“蚍蜉撼大树，可笑不自量”。我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去，历史已经并将继续证明，任何以“公投”“正名”的方式搞“台独”的分裂图谋都是注定要失败的。如果他们胆敢铤而走险，只会给台湾带来“苦厄”而不是什么“喜乐”。

责任编辑：桂强