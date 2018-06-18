原标题：中央军委印发《传承红色基因实施纲要》

新华社北京6月18日电中央军委日前印发《传承红色基因实施纲要》。《纲要》全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平强军思想，明确了传承红色基因的指导思想、基本原则、着力重点和主要工作，是新时代传承红色基因、弘扬优良传统的重要指导性文件。

《纲要》指出，大力传承红色基因，是新时代政治建军的战略任务和基础工程，对于激励官兵铭记历史、不忘初心、牢记使命、不懈奋斗，奋力实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，具有重要意义。要着眼培养“四有”革命军人、锻造“四铁”过硬部队，扭住强固精神支柱、对党绝对忠诚这个根本，把握突出固根铸魂、聚力备战打仗、强化问题导向、注重融入实践、坚持创新发展的基本原则，深扎信仰之根，以史鉴今育人，用好红色资源，强化实践砥砺，推动红色基因融入官兵血脉，确保我军血脉永续、根基永固、优势永存，为推进新时代强军事业提供政治滋养和强大动力。

《纲要》明确，传承红色基因要着力锻造维护核心、听党指挥的绝对忠诚，坚定社会主义、共产主义的理想信念，强化勇于改革、敢于突破的创新意识，培育一不怕苦、二不怕死的战斗精神，严明高度自觉、令行禁止的革命纪律，巩固爱民为民、军民团结的特有优势。要抓好科学理论武装、开展党史军史宣传教育、加强存史编史研史、开展重要纪念活动、建好用好军史场馆、开发红色革命文化，让红色基因永葆活力、彰显威力。

《纲要》要求，各级要强化责任落实，把传承红色基因摆上重要位置，纳入部队全面建设，主要领导要当好第一责任人，分管领导要站在一线抓落实，各级政治工作机关要加强具体指导，机关其他部门积极配合。要完善工作机制，加强队伍建设，加大保障力度，采取有力措施帮助部队解决传承工作中遇到的实际困难。

责任编辑：桂强