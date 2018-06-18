原标题：中央环保督察组交办206件案件，广东各地：立行立改

中央环境保护督察“回头看”

6月17日，中央环保督察组向我省交办第十二批举报案件206件，其中重复投诉案件14件，实际交办案件192件（含中央环保督察组确定的重点案件23件）。

根据安排，中央第五环境保护督察组进驻时间为1个月。进驻期间（6月5日—7月5日）设立专门值班电话：020—87766710。专门邮政信箱：广州市713信箱，邮编：510000。督察组受理举报电话时间为每天8时—20时。

各地对交办案件立行立改

汕头市潮阳区和平镇练北村和临崑上村的练北大坑，黑臭极其严重，生活污水直排。第一财经网 图

佛山

现场控制危废厂30人

6月15日下午，南海环保、狮山环保联合佛山市公安局南海分局，对狮山镇塱下杨坳塱头岗一家涉嫌非法处置危险废物的工厂进行查处，现场控制连同老板和操作工在内的犯罪嫌疑人共30名。目前，后续工作正在加紧进行。

南海环保局表示，接下来，南海将保持持续高压的执法力度，通过“区域联动、区镇联动、部门联动”的模式，采取专项联动执法、飞行检查、交叉执法等多种执法手段，保持执法力度不减，执法频次不减，严厉打击违法排污，并加大对环保领域“涉刑”案件查处力度。

湛江

拆除九洲江流域网箱等

近日，湛江市委书记郑人豪率队前往吴川市检查企业环保情况以及河流水质监测、污水处理设施运行情况，强调各级党委政府要坚决落实环境保护“党政同责、一岗双责”的要求，强化地方政府属地责任，遏制高耗能高污染的传统低端产业无序发展，引导重点行业企业加快转型升级。

此外，廉江市开展了九洲江流域网箱拆除专项行动，各镇主要负责人带队指挥拆除清理网箱、水浮莲、渔排和江边杂物垃圾，各村干部积极配合，行动快速。截至14日，共拆除网箱66个。

潮州

查处4家污染陶瓷企业

日前，潮州市委书记刘小涛调研督办中央环保督察反馈意见整改工作，强调要紧盯时间节点，紧抓关键环节，推动整改工作按时保质高标准完成，要以中央第五环境保护督察组进驻我省开展环境保护督察“回头看”为契机，加快推进生态环境保护长效机制建设，推动潮州生态环境质量持续改善。

此外，潮州市、区、镇三级联合执法，排查古巷镇陶瓷企业，共随机抽选40多家陶瓷企业进行排查，其中有4家企业因污染问题受到停水停电处罚。环保部门表示，陶瓷行业未配套污染防治设施或设施未运行的，将依法受到高额罚款，并可能面临行政拘留的处罚。

汕头

发布打击环境污染犯罪通告

17日，汕头市印发了《关于依法严厉打击环境污染违法犯罪的通告》（简称《通告》）。《通告》指出，将重点整治违反国家法律法规规定，向练江、韩江、榕江、汕头内海湾、南澳岛海域及相关区域违法排污行为，特别是恶意排污的纺织印染、造纸、固体（危险）废物处理、畜禽养殖、电镀、建材、冶炼、制药、化工、食品、制革、玻璃、电力等行业领域。

《通告》强调，对于在环境污染犯罪案件中，企业经营者、幕后实际经营者及参与者在逃的，公安机关将加大追捕力度，绝不放过。对于自本通告发布之日起30日内，企业经营者、幕后实际经营者及参与者主动向司法机关投案自首、如实供述自己罪行的，可依法从轻或减轻处罚。对于逃跑后被抓捕归案的，将依法从严从重从快惩处。

中山

水源保护区内企业已整改

笔者从中山市阜沙环保分局了解到，根据中央环保督察组反馈意见，位于该镇二级饮用水源保护区内的10家企业已于2017年12月底前全部整改完毕。其中已搬迁关停8家，查封、停产2家。为防止死灰复燃，阜沙镇将饮用水源保护区企业的巡查工作纳入常态化。截至上月中旬，该镇共出动近450人次对已关闭搬迁的诺勇公司、芬尼欧公司、日泓公司和新盛龙公司进行巡查，未发现上述已搬迁关闭的企业出现死灰复燃现象。

阳江

加快清理违规堆放污泥

阳江市有源工业固体废物处理处置有限公司违规堆放污泥问题是中央环保督察组交办阳东区的信访举报案件。目前，该区已责令有源公司纠正污泥处置的违法行为，督促对非法堆放的污泥进行清理。笔者现场看到，清理、清运工作正有条不紊地进行。相关部门表示，将继续督促企业抓好污泥清理处置扫尾工作，尽快清理剩余污泥，污泥清理完毕后需报环保部门验收。阳东区环保局有关负责人表示，下一步相关执法部门将加强监督，督促企业依法经营，尽快完成污泥清理。

揭阳

加快垃圾处理一县一场建设

揭阳市加快生活垃圾处理设施“一县一场”建设，并取得初步成效。目前，普宁市焚烧发电厂项目建设完成约占整个项目进度62%，计划于今年9月30日前点火试运营；绿源焚烧发电厂项目完成约占整个项目建设进度55%，计划于今年年底前点火试运营；惠来县含尾坑生活垃圾填埋场已于2016年12月底投入运营；揭西县老虎坑生活垃圾填埋场已通过省无害化Ⅱ级填埋场标准评价；揭阳市东径外草地垃圾填埋场二期填埋区及配套项目（市区垃圾填埋场二期）已完成，准备试运行。

来源：南方日报

责任编辑：张申