原标题：5月份国民经济数据发布：中国经济持续稳中向好

中国国家统计局新闻发言人毛盛勇在近日举行的新闻发布会上介绍说，5月份中国国民经济继续保持总体平稳、稳中向好的发展态势，生产需求基本平稳，就业持续向好，物价涨势温和，供求结构和企业效益不断改善，经济增长的内生动力不断增强。分析人士指出，当前世界经济虽然有所回暖，但不确定性依然较多。在此背景下，中国经济能够持续稳中向好，不仅体现出中国改革开放措施及经济发展思路的正确性，更为世界经济带来了信心与正能量。

经济运行亮点多

今年5月份，中国经济在关键指标上再次延续了此前向好的态势。

据毛盛勇介绍，当前经济运行主要呈现五大特点：

一是工业稳定增长。经济运行稳定性日益增强，1—5月份规模以上工业增加值增长6.9%；5月份服务业生产指数同比上涨8.1%，比上月加快0.1个百分点。

二是需求结构优化。从消费角度来看，升级类消费保持比较快的增长势头。从投资来看，尽管整体投资增速有所回落，但是投资的结构在优化。

三是经济效益提高。1—4月份规模以上工业企业利润比1—3月份加快3.4个百分点；规模以上服务业营业利润增长了8.4%，财政收入、税收收入也保持了较快增长。

四是就业、物价平稳。从就业来看，5月份全国城镇调查失业率为4.8%，环比、同比均下降0.1个百分点。从价格来看，5月份CPI同比上涨1.8%，保持温和上涨态势。5月份PPI上涨4.1%，总体保持在比较合理的水平。

五是动能加快转换。从工业来看，5月份，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长12.3%和9.4%，增速分别比规模以上工业快5.5和2.6个百分点。从服务业来看，现代服务业增长势头比较好，1—4月份战略性新兴服务业营业收入增长超过18%。

“从综合生产指标、效益指标、结构指标、民生指标来看，当前我国经济总体平稳、稳中向好发展态势在持续。”毛盛勇说。

内需强劲提升

14日凌晨，美联储宣布年内第二次加息，再次为全球经济增添了不确定性。这对中国经济有哪些影响？

毛盛勇对此回应称，最近一段时间以来，主要发达经济体退出量化宽松，国际贸易摩擦也有所加剧，世界经济不平衡、不稳定性有所增加。同时也要看到，主要经济体增长比较平稳，多数经济体增长势头较好。他表示，美联储加息对世界经济，包括对全球资本流动的影响已经得到了部分释放。从中国过往的经验和现实情况看，美联储加息对中国经济的影响短期是有限的。

“从内部来看，消费对中国经济增长的贡献近年来一直稳定在60%左右，基础性作用越来越强大。”毛盛勇说，在2017年经济增长的内外需贡献中，内需贡献超过90%，今年一季度内需贡献更高。中国经济发展到现在这个阶段，消费规模扩大、消费结构升级、消费贡献提升是必然的发展趋势。即使外部有一些风吹草动，只要把内需文章做好，中国经济保持平稳较快增长是没有问题的。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时也指出，最新数据表明消费在提升中国经济增长韧性当中发挥着越来越重要的作用。巩固好消费拉动经济增长的基础性地位，就需要我们顺应消费升级趋势，让需求得以持续释放。

改革积聚新动能

分析人士指出，观察中国经济，关键在于把握供给侧改革未来的演进逻辑，2018年则被视为供给侧改革承上启下的关键之年。

统计局发布的数据显示，微观杠杆率继续下降，4月末，规模以上工业企业资产负债率为56.5%，同比下降0.7个百分点；商品房库存继续减少，5月末，全国商品房待售面积56010万平方米，比上月末减少677万平方米，同比下降15.2%；企业成本继续降低，1—4月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.52元，比上年同期减少0.21元；短板领域投资增长较快，1—5月份，生态保护和环境治理业、农业、公共设施管理业投资同比分别增长36.7%、16.1%和8.6%，分别快于全部投资30.6、10.0和2.5个百分点。

在张立群看来，无论是微观杠杆率持续下降，还是短板领域投资增长较快，抑或是5月份新能源汽车产量同比增长56.7%、集成电路增长17.2%、工业机器人增长35.1%，都意味着中国供给侧结构性改革的效果正在越来越多地表现出来。

“5月份经济数据表现较好，反映了中国经济稳中向好日益明确，蕴含了更多高质量发展的因素。但同时我们也要看到，实现发展质量的提升，中国还有很多爬坡过坎的路要走。为此，我们必须与高质量发展的要求对标、对表，进一步深化供给侧结构性改革，破除制约经济发展质量提升的体制机制障碍，努力夯实高质量发展的各种基础。只有这样，才能不断为经济持久健康发展积蓄动力。”张立群说。（记者 王俊岭）

《 人民日报海外版 》（ 2018年06月18日 第 03 版）

责任编辑：桂强