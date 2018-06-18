中央环保督察组：33张罚单难阻河南煤矿违法排污

原标题：环保督察“回头看”：多张罚单难阻河南一煤矿违法排污

新华社北京6月18日电（记者高敬、李鹏）中央环保督察组正在10省区开展督察“回头看”。督察组曝光河南省洛阳市义煤集团新义煤业有限公司违法排污，当地环保部门对企业开出多张罚单，企业却屡罚不改。

督察组通报，2016年7月第一轮中央环保督察期间，督察组收到群众投诉，反映洛阳市义煤集团新义煤业有限公司废水排入洛阳金水河，造成严重污染。督察组将案件交办地方后，洛阳市回复称群众举报情况属实，并早在2015年即对企业立案处罚，相关责任人被相继问责，从2016年2月起企业已停产。

但2018年6月，中央第一环保督察组进驻河南省开展督察“回头看”后，再次收到群众投诉。督察组随即开展现场检查。

督察人员现场核查发现，企业存在治污能力不足、设施老旧，未安装任何计量及水质监测设备，粗放治污；废水长期超标直排；排放口设置旁路，污水排河道，煤泥堆岸边；占用河道建设沉淀池，定期排放底泥污染水质等问题。

督察组通报称，这家企业作为省管国有控股公司下属企业，2016年以来，先后被当地环保部门下达整改督办通知、停止违法行为决定等文书33份，对企业环境违法行为行政处罚6次，罚款30余万元，移送公安机关行政拘留3人。但企业始终无视执法监管，面对首轮中央环保督察群众信访举报，以市场不好停产为由未落实治理要求，督察结束后又继续开工。

33张行政处罚文书为何仍挡不住企业环境违法？

督察组指出，一是该企业上级集团公司无视国家环境保护要求，作为国有大型企业本应成为环保表率，却肆意违法，以停产躲避督察，以审批流程过长为由逃避治污改造。

同时，当地的属地责任落实不力，敷衍整改。面对首轮中央环保督察，地方没有真重视，放任企业以停产应对群众投诉，敷衍整改；面对企业恢复生产且屡罚不改，不仅没有采取更进一步措施，在中央环保督察现场仍有基层领导干部为企业“站台”。

“环境执法重形式、走过场。”督察组人员指出，33张罚单主要以督办通知为主，没有充分运用查封扣押、按日计罚等执法手段，直至这次督察“回头看”进驻才下决心解决问题。

责任编辑：桂强