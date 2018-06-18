原标题：日本发生6.1级地震 蔡英文第一时间出来关心慰问

[环球网报道 记者 赵衍龙]日本关西发生大地震，蔡英文得知后表示关切，其已指示相关单位提供必要的协助。

台湾“中时电子报”18日报道称，日本今天早上7：58分于大阪发生规模6.1地震，目前新干线停驶中，关西机场也暂时封闭跑道飞机停驶，并传出多人死伤。

针对今天的日本关西地区地震，台湾“总统府”发言人林鹤明稍早表示，蔡英文在得知后相当关心，除了向外事部门了解台湾“在日本侨民、旅客”是否安全，并指示提供必要协助。

地震现场

他说，蔡英文也请吴钊燮向日方转达她与台湾人民的关切与慰问，期待地震带来的灾情降到最小，日本的朋友们都能平安。

地震现场

地震现场

责任编辑：桂强