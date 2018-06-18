长江委：长江中下游干流仍有采砂船只非法移动

原标题：长江委巡江检查发现：长江中下游干流仍有采砂船只非法移动

新华社武汉6月18日电（记者黄艳）近日，长江委对中下游干流河道采砂管理进行暗访式巡江检查，结果发现，当前正值长江主汛期，一些干流河段仍有采砂船只非法移动，为防汛工作埋下隐患。目前，长江委正跟踪督办，加大监管力度，督促相关省（市）认真落实长江河道采砂管理地方政府行政首长负责制，确保采砂管理秩序总体可控、稳定向好。

记者从长江委砂管局了解到，在6月4日至6月11日为期一周的巡江暗访中，巡查组检查了从湖北省荆州市到江苏省扬中市约1257公里的江段，检查了沿江各地主汛期长江河道非法采砂、采砂船舶集中停靠、沿江砂场分布等情况。

通过巡江检查统计，长江干流荆州至扬中段共有采砂船舶345艘，集中停靠的有208艘、分散停靠62艘、移动的有75艘。在船只集中移动水域，长江委巡查组当即主持召开现场办公会，明确指出主汛期存在大规模采砂船只非法移动的严重性和危害性，要求地方各相关水行政执法部门立即开展联合执法行动，将全部移动采砂船只扣押后集中停靠，并依法进行处置，同时要将有关情况上报地方各级河长，采取切实可行的措施拔掉“根子”、割掉“瘤子”。

针对巡江发现的问题，长江委砂管局要求马上加强跟踪督办和检查，同时多措并举，加大监管力度，督促相关省（市）认真落实长江河道采砂管理地方政府行政首长负责制，强化执法检查，确保长江河道采砂管理秩序总体可控、稳定向好。

根据《长江河道采砂管理条例》，6月1日至9月30日是长江宜宾以下干流河道采砂的禁采期。这期间长江委及相关省市将强化监督检查，对责任制落实严重缺位、监督管理不力、问题突出、采砂管理秩序混乱的区域，将问责相关责任人。

责任编辑：桂强