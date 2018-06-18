北京六个区1.2万山区农户将搬迁 实行先建后拆

原标题：北京六个区1.2万山区农户将搬迁 拟探索“跨区域搬迁”新模式

新京报快讯（记者沙雪良）未来5年，北京将实施新一轮山区农民搬迁，门头沟、昌平等6个区的1.2万户将搬迁。

6月7日下午召开的北京市政府常务会议，审议了《关于实施新一轮山区农民搬迁工程的意见》。

根据《意见》，2018年至2022年，北京将对门头沟、昌平、平谷、怀柔、延庆、密云6个区实施山区农民搬迁工程，共涉及40个乡镇、120个行政村、12000户、27000人。其中，地质灾害易发区4400户、12500人，生存条件恶劣地区7600户、14500人。

山区农民搬迁是实现山区农民安居乐业的民生工程。2004年以来，北京市委、市政府先后实施了三轮山区农民搬迁工程，至少10万人搬迁，建成具有一定规模的美丽安全新村240余个。不过，仍有一些农民居住在地质灾害易发区、受洪水威胁地区和生存条件恶劣地区。北京市新一轮搬迁重点是险村、险户和低收入村、户。

新一轮搬迁将如何进行？《意见》要求进行科学合理选址，实行“先建后拆”。不过，对地质灾害易发区的险村、险户紧急避险搬迁用地手续，按照有关规定实行“边建边办”。本轮搬迁，还将探索完善跨区域搬迁新模式，通过土地置换、资金平衡、土地资源股权分配等方式，为搬迁村提供安全新址。

山区农民搬迁工程建设资金如何筹措？《意见》就此提出，采取市、区政府补贴一部分、部门集成一部分、社会有序投资一部分、村集体和农民自筹一部分的方式，多渠道、多层次筹措。

北京市还将把搬迁工作纳入山区乡镇政府年度工作考评，各相关区政府及其相关部门，要对因“应搬不搬”造成事故的以及搬迁工程中违法违规的行为，依法依规追究相关单位和人员责任。

责任编辑：张义凌