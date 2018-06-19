美国把台当“筹码”？ 专家:200年前美军就惦记了

原标题：台湾果然是一个大筹码？！

6月15日，赴台参加“美在台协会”（AIT）台北新址落成仪式的该协会前理事主席卜睿哲，接受了岛内广播节目的访问。

▲卜睿哲（台湾中时电子报）

卜睿哲在访谈中指出，特朗普政府在2016年后，确实曾将台湾当成“谈判筹码”，但这个趋势已经“逐渐式微”，现在特朗普政府里有些人偏向“不主动对台湾采取积极作为”。

被当成一个筹码，其实是十分悲哀的，它的意思就是：你是可以被卖的，如果价钱还可以的话。这与蔡英文此前一直自我蒙蔽地宣称台湾是“美国不可或缺的盟友”，形成鲜明对比。

200年前，美军就在惦记台湾

在过去两个世纪里，美国一直对台湾“情有独钟”。

回首19世纪晚清动荡岁月，新崛起的美国发现，欧美列强已在中国沿海口岸建立据点，垄断了主要航运商路。于是，美国人把歪脑筋动在清廷统治薄弱的台湾岛。

台湾距中国大陆海岸约150公里，距日本约600公里，往返东亚的船只都要经过台湾海峡。而且，此地物产丰富，品质优秀的煤矿更是抓住了美国人的眼球。

于是，美国人急不可耐地向台湾伸出魔爪，海军就是急先锋。

1854年，刚用武力胁迫日本打开国门的美国东印度舰队司令马休·佩里（Matthew C.Perry），派海军上校阿伯特（Abbot）率“马其顿”号（the Macedonian）与“供应”号（the Supply）军舰从日本下田开赴台湾，调查台湾煤田的情况。

结果，他们只花16元（墨西哥鹰洋）就从台湾商人那里买来一百担煤，这更激起美军夺占台湾的欲望。

1855年，美国退役海军军官、驻中国宁波领事汤森德·哈里斯（Townsend Harris）致信美国国务卿威廉·勒尼德·马西（William L。 Marcy），主张收购台湾：“清政府的统治权并不能及于整个台湾岛，那里大部分土地是未开化的番人所有，美国如果占领鸡笼（即基隆）海口并修筑城堡，应当不致引起中国人的反对。”

1867年5月，美国军舰“哈特福德”号（Hartford）与“怀俄明”号（Wyoming）以台湾土著山民杀死美国海员为由，炮击台南。不过，唯一的“收获”是副舰长马凯基中箭身亡，没讨到什么好处。

后来，由于1861到1865年爆发内战以及全力开发本国西部，当美国再度觊觎台湾时，已被日本捷足先登，只好转向殖民菲律宾了。

100年后，卷土重来

解放战争时期，中国共产党领导的人民军队取得节节胜利。

这时，美国政府便想干预中国战况，但基于日军深陷中国战场的前车之鉴，杜鲁门总统和国会多数人认为，美国无法再派兵到辽阔的中国大陆援救国民党。

不过，国民党败走台湾之后，美国军方认为完全可以轻易控制这个面积不大的岛屿。

1950年5月，远东美军总司令麦克阿瑟向参联会提交备忘录，称“台湾就好比一艘不沉的航母”，并提议武装支援国民党当局。

同年6月25日，朝鲜战争爆发。美国以此为借口，两日后，杜鲁门宣布出兵朝鲜和台湾岛，并荒谬地宣称“台湾地位未定”。

美国海军第7舰队随即进入台湾海峡，宣布将“阻止”对台湾的进攻，使台湾海峡“中立化”。海峡两岸从此形成分裂的局面。

陷入意识形态冷战的美国把太平洋视为“美国湖”，控制西太平洋“第一岛链”，而台湾恰恰是“岛链”上的重要一环。

据美国《星条旗报》记载，1950年8月到1978年11月，美国海军第7舰队一直维持所谓“台湾巡逻部队”的编制，穿行台湾海峡和停靠台湾码头成了“例行公事”。

从规律上看，美舰一般从基隆出发，不久也由高雄启航北上巡逻，一般情况下，每趟任务为时5到6天。

根据排定的作战计划开航，并将台湾海峡西侧南、北两边划分为几个区块，如N1、N2、S5、S6等，执勤军舰在目标区内，根据天候、海况选择航向来回侦察巡逻，通常任务结束就回基隆或高雄补给。

明修栈道、暗度陈仓

到了20世纪70年代，为了对付主要敌人苏联，美国寻求与中国关系正常化。

1978年11月18日，与台军进行“蓝星联合演习”之后，美国“中途岛”号航母离开该地区，成为最后来到台湾海峡的美国航母。

▲“中途岛”号航母

1979年，以美国与台湾当局“断交、废约、撤军”为前提，中美关系正常化。其中最重要的一点是切断美台军事同盟关系。

同年4月，美国撤销了美军协防台湾司令部（USTDC）和美军顾问团（MAAG）；

1980年，《美台共同防御条约》终止。

然而，几乎在同一时期，美国国会制定并通过了“与台湾关系法”（TRA），用以维护美台关系。

1982年8月，两国签订“8·17公报”。美国承诺：“逐步减少对台武器销售，并经过一段时间导致最后解决”。

1993年，克林顿政府的国务卿克里斯托弗发表正式声明，宣称包括本届政府在内的每一届美国政府都确认“与台湾关系法”在法律效力上优先于1982年公报——前者是美国法律，后者为政策声明。

1994年4月，美国国会通过《1994-1995年对外关系授权法案》，将克里斯托弗的声明内容以法律形式加以陈述，为行政部门提供了执行的依据。

之后，从AN/FPS-115“铺路爪”远程预警雷达（SRP）到爱国者PAC-3反导系统，这些重大对台军售之所以成行，都或多或少地与美国国会以法案形式授权有关。

又要“旧调重弹”？

美国海军战争学院教授詹姆斯·R·霍姆斯如是说：

“和平年代，国与国之间的军事较量，几乎都体现在海空较量上，实际比拼的是气势、威慑力以及‘谁更狠’。尤其是一国海军在和平时代所展现的‘狠劲’，是对自身实力有信心的表现。

曾有海军历史专家做过统计，在和平时期更‘狠’的一国海军，其在战争爆发后战胜对手的几率也越大。当年美国海军就善于凭借气势和勇气逼退对手。

例如冷战时期，美舰多次在与苏联舰队的对峙中‘获胜’；又例如在1902年，一支美军舰队顺利逼退一支逼近南美的欧洲舰队。

因此，我认为未来美国海军在远东须狠过中国的海上力量。届时如果在诸如南海、台海这样的敏感水域，美舰不应害怕受损，而是应迎面向前，哪怕相撞也在所不惜。”

随着中美“竞合博弈”的复杂关系逐步成为常态化，特别是对中国国力崛起存在“警惕”，对华强硬的“鹰派”声音开始弥漫在华盛顿政治圈。

2017年12月，美国新版国家安全报告明确将中国定位为“战略对手”，美国国会主张对华打“台湾牌”的人纷纷调到前台，而在前几个月，美国参议院军事委员会表决，同意“美国海军军舰例行停靠台湾高雄或其他任何适当港口，并允许美国太平洋司令部（今印度洋-太平洋司令部）接受台湾提出的进港要求”。

众议院军事委员会提出的版本并未提及相关内容，但要求国防部长在2018年9月前提交美舰访问并停泊台湾港口及美国接受台湾军舰停泊夏威夷及关岛的可行性报告。

简而言之，国防部长所提出的可行性评估，将涉及美台军舰互泊乃至美舰在台湾协助下穿行台湾海峡的具体操作流程（SOP）等方面，属于技术层面的“专案”，同时，也反映出美国军方对国会的政治意见的专业看法。

形象来说，美国国会研究“干不干”，而国防部则研究“怎么干”。

美舰来台，无论从技术还是战略意图上都有极大的可操作性。这是个极具视觉冲击力的招数，无疑会对中国主权安全造成重大威胁。

风高浪急，“居”不易

不可否认，美国第7舰队在设计台湾周边任务时，有丰富的经验可供遵循，这大多源自当年“台湾巡逻部队”执勤时掌握的水文资料和经验心得。

例如，鉴于台湾海峡天气多变化，美舰的操船守则就有专门指导原则，其中包括逆风航行时，舰艏尽量靠近迎浪，以保持舰身水平，并采取与风浪呈20度以内的航向，在风暴中用满舵来快速转向时，应优先考虑下达“外侧主机前进四、内侧主机后退二”的命令来完成。

这是为什么呢？

原因并不复杂。

台湾海峡是个很奇怪的漏斗状，加上受到亲潮、黑潮两大洋流冲击，平常就波涛汹涌，如果碰上6月到10月的台风季，简直就是水手的噩梦！

直到今天，美国第7舰队内部，都习惯把台湾海峡称为“巨型测流器”（Giant Venturi），意为可怕的“风浪坟墓”。

美舰若真的非要穿海峡而过，那些水兵们还真是要做好心理准备。

至于说美舰靠泊台湾军港，这倒是有些“心急吃不了热豆腐”。

据2016年台湾监察机构发布的调查报告，绝大多数台湾军港存在水深不足与电力不稳定的问题，拿美国海军主力的提康德罗加级巡洋舰（吃水9.7米）、伯克级驱逐舰（吃水9.4米）为例，能靠泊的台湾军港只有基隆旗津港与苏澳中正港，吃水11.3米的尼米兹级航母更只能在港外锚泊。

如果美舰要靠泊台湾高雄左营军港，像长驻日本长崎佐世保基地的美军黄蜂级两栖攻击舰“好人理查德”号（LHD6）吃水8.1米，要视潮汐才能进出左营港，唯一进出无碍的作战舰艇恐怕只有吃水三四米濒海战斗舰。

▲“好人理查德”号（LHD6）

但这两型舰自服役以来就从未通过台湾海峡，若进出基隆、左营与马公测天岛等军港，是否起到威慑大陆的既定目标，是美军必须面对的问题。

更滑稽的是，台湾军港电力稳定性问题始终没有解决。

2015年，岛内电力“备用容量率”（系统在各发电机组正常发电情况下，可提供的最大发电容量）只有11.5%。

如果加上台湾核一、核二厂的“变相提前退役”与花莲和平电厂输电铁塔因台风倒塌，除开周末用电低谷外，台湾电力“备用容量率”长期处于“供电警戒”的橙灯与“限电警戒”的红灯之间。

虽然军事单位并非分区轮流停电对象，但轮流限电难免形成谐波、间谐波、电力中断、电压闪烁、电压骤降、电压骤升等电力质量污染，势必对泊港接用岸电舰艇的电子设备产生影响，令美舰来台靠泊的意愿大打折扣。

你有多强，对手就有多强

其实，仔细观察美国军舰在台海周边的出没规律，就能解读出这样一个真理：你有多强大，反对力量就有多强大。

如今，美国海军试图重温40年前的旧梦，然而，中国却再不是40年前的中国。

美国海军作战学院教授埃里克·佩德森认为，过去五年来，中国近海防御能力发生了质的变化，从整体态势感知到“反介入/区域拒止”作战能力都有显著提高，而且中国不止在东南沿海建立稳固的海防，在西沙、南沙群岛的国防建设已达到“大岛要塞化，小岛阵地化”程度，构成绵密的“海上长城”。

▲资料图片：2016年12月下旬，中国海军航母编队执行跨海区训练和试验任务。

以往由人民海军所独立负责的海洋安全事务，如今已呈现出由海军与中国海洋执法部门共同管控的局面，中国相关海洋部门有力地增强了解放军的近海情报、监视和侦察（ISR）系统。（注：中国海洋执法部门使用的ISR系统最初就是根据人民海军执行岸防核心任务的需求研发而成。）

据称，中国在东海、南海方向用几种型号的超视距雷达（OTHR）大幅度提升监视范围，这都大大限制了美军“铤而走险”的难度。

更有意思的是，鉴于人民海军在沿海地带部署大量无源电子支援系统（ESM），从而有助于截获和识别其他舰船的雷达信号，美舰胆敢在台海及其周边出现频繁，就会让解放军对特定海域的外国军用雷达生成的特殊信号越有把握，也更能在“有事时”胸有成竹，一击制敌，这一点已在之前中美“南海军舰较量”中体现得淋漓尽致。

美国海军战争学院研究员丹尼尔·科斯特奇卡则提醒美军，中国在过去20年中将大量资源投入海空军和火箭军的反击能力建设。

作为长期建设的成果，解放军目前已经部署了多种型号的近程和中程常规弹道导弹以及陆基和空基巡航导弹，一系列精确制导对地攻击弹药以及作为弹药投射平台的战机，能够由水面舰艇、潜艇、海上攻击机以及陆基发射架发射的高性能反舰巡航导弹等。

▲东风-21D反舰弹道导弹

作为上述现代化建设项目的组成部分，火箭军还开始部署东风-21D反舰弹道导弹，这种导弹专用于攻击在海上航行的美军航母。虽然解放军的整体作战能力尚未达到与美军并驾齐驱的水平，但通过集中力量发展特定反击手段，解放军已在常规弹道导弹、潜艇、反舰巡航导弹和电子战等领域形成突出的作战能力。

由此，解放军将能够对部署于西太平洋（尤其是那些接近中国近海区域）的美军作战力量构成有效威胁，迫使后者在紧张形势或战争背景下强化风险判断。

纵观台海斗争60余年的历史，足以证明，解决台湾问题在于文武并用。我们在继续做好加强和平争取工作，积极推进两岸关系的全面和平发展的同时，进一步强化反分裂，反外来干涉军事斗争准备也同样刻不容缓。

正如美国凯托学会高级研究员道格·班多所言，特朗普总统身边的圈子流行这样的理论：美国只需用少许火药，就可以震住中国，但不要忘了，冒犯一个处在上升中并可能只会越来越强大的大国的核心利益，只能招致灾难性的后果。

来源：瞭望智库

作者：田聿 瞭望智库特约国际观察员

责任编辑：桂强