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美日印联合海上军演 中国海军也来了(图)

美日印联合海上军演 中国海军也来了(图)
2018年06月18日 22:53 环球时报
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　　原标题：美日印联合海上军演，中国海军也来了

　　2018年美日印三国举行的联合海上军演”马拉巴尔2018“本月7日正式开幕。今年的马拉巴尔演习在菲律宾海和关岛附近海域之间展开。

　　但是一名前美海军记者在推特上称，中国派出侦察船前往关岛附近海域，密切关注美日印的此次军演。

　　这位名叫Chris Cavas的前美海军记者还在推特上晒出上周五拍到的中国815G型侦察船试图跟上安提耶坦号导弹巡洋舰（USS Antietam CG-54） 和里根号航母的照片。

责任编辑：张义凌

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