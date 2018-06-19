台鼓噪拒乘标“中国台湾”航班 岛内叹：或被断航

原标题：台鼓噪拒乘标注“中国台湾”航班 岛内叹：恐被断航

美联航资料图

海外网6月19日电 台安全部门日前公开鼓励台湾民众拒绝搭乘标注“中国台湾”的航空公司飞机，引来岛内民众的一片骂声。台旅游业者称这种表态是在激化两岸关系，一旦“拒搭”成了风气，航空公司很可能取消台湾航线，最后造成台湾的封锁。

中国民航局日前致函44家外国航空公司，要求其整改涉港澳台信息，大多数航空公司已遵照要求改标“中国台湾”。而据《中时电子报》报道，台当局因此跳脚，台湾安全部门负责人李大维“鼓励”台湾民众拒搭这些改了名称的航空公司飞机。李大维叫嚣，将把改标“中国台湾”的航空公司告知台湾民众，让民众选择是否搭乘那些“屈服”于大陆的航空公司航班，并强调“我们会反击”，可能对更改名称的航空公司采取法律行动。蔡办则扬言，将寻求与其它国家联合应对，研议反制作法。

据《中时电子报》报道，台当局这种表态让不少旅游业者哀叹不已，称这根本是激化两岸关系，不仅无法改变现状，一旦“拒搭”成了风气，用不了太久，在成本效益考量下，航空公司就会取消台湾航线，最后造成台湾的封锁。

台优质旅行发展协会理事长李奇岳称，台当局若做不到维持好两岸关系，就不要出来“刷存在感”。

台旅行公会理事长萧博仁则表示，台安全部门的主张，最后受伤的是台湾。萧博仁称，一般航空公司搭乘率达7成以上才会赚钱，5成只能勉强打平，若只剩3成，就会停飞。台当局出面鼓励民众拒搭，航空公司一旦长期搭乘率都在5成以下，就会关闭航线，且不少航线一旦停飞，民众想外出就只能到香港、新加坡转机，成本增加，最终受伤的是台湾消费者。

台湾国际观光救援服务协会理事长许高庆则认为，民众要是都拒搭，对国际观光路线一定会有影响，台安全部门带头喊，无异是对旅游业者最大的打击。

台消基会董事长游开雄则表示，除非航空公司确实违反损害消费者利益，否则当局应该妥善处理，原则就是不应该影响消费者的权益与选择。

此前，大陆民用航空局在4月25日致函给44家航空公司，要求这些公司在信函发出之日起30日内纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。据台媒统计，目前44家外国航空公司中，已有20家完成更改、24家因“技术原因”申请延期，大陆民航局则同意最晚期限延至7月25日。

截至6月14日，尚未改标“中国台湾”的航空公司只剩下美国、日本、韩国、印度和越南的航空公司。（海外网 杨佳）

责任编辑：桂强