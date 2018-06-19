5大战区陆军司令员授课 13个集团军军长接受考核

原标题：陆军发布考核13个集团军军长流程，监察督导小组全程督察
人民陆军微信公众号6月19日报道，受网友关注的“考军长”终于拉开帷幕，陆军13个集团军军长依据抽签确定顺序依次接受陆军考核。有网友评论，未来信息化战争对指挥员能力素质提出更高要求，聚焦备战打仗课题，突出指挥训练主题 。让军长走进考场，陆军这一步棋走得高。不过，更多网友关注“怎么考”，毕竟“考军长”史无前例。就在今天上午，考核组进入主考场，“人民陆军”微信公众号第一时间为你权威解密——
“练兵先练官，强军先强将”，这是陆军战役首长机关“五会”集训的鲜明导向。
6月12日开始，为锻炼提高战役筹划指挥能力，从陆军首长机关到战区陆军、集团军首长机关全程参训作业。
集训的第一阶段
主要是理论授课和作业练习。5个战区陆军司令员亲自备课授课，陆军机关听课的局长们与授课者进行远程互动交流，陆军院校专家与参训人员以作业内容为课题，深入交流互动，碰撞启发思路。
集训的第二阶段
组织战役指挥员考核，也就是考军长。
军长怎么考？备受网友关注和期待。
独家解密考核流程
考核时间：6月18日至22日。
考核对象：陆军13个集团军军长，根据战时指挥所编成，按照核心要素齐全的要求，分别抽组15名参谋人员。
考核顺序：依据抽签确定顺序，13个集团军军长依序接受考核。
考核安排：陆军提前20小时下发想定作业条件，受考人员依托野战帐篷封闭展开战役筹划作业。每天上午、下午各安排两名军长受考，每名军长考核1小时。
考核形式：采取网上考核办法组织实施。
评判方式：
1、书面作业成果，受考者在汇报前1小时提交，专家组组织评阅和打分。
2、现场评判，由12名院校专家教授组成的评委组现场打分、亮分、报分，取平均分。专家组位于后台评判，对受考者保持单向透明。
成绩评定：采取百分制计算、四级制评定成绩的方法。
督察小组：由陆军组成的13个监察督导小组，分散在13个集团军的作业场所，全程督察。
观摩人员：集团军以上战役机关人员全程网上观摩和跟训跟学。
来源：人民陆军微信公众号
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