风景名胜区屡次非法填湖 这个县政府被指默许纵容

原标题：环保督察组：庐山西海非法填湖屡次发生，地方政府默许纵容

生态环境部网站6月19日消息，柘林湖位于庐山风景名胜区西侧，又称庐山西海，是江西省最大的人工淡水湖，是江西省著名的风景名胜区，也是武宁县最重要的生态资源和生态名片。但是近年来，武宁县生态环境保护敌不过一时一地的经济增长，庐山西海面临不断“瘦身”的尴尬。

2018年6月1日，中央第四环保督察组进驻江西省，对2016年第一轮环保督察整改情况开展“回头看”，不久即收到群众举报，反映江西庐山西海风景名胜区（柘林湖）严重污染，一万公顷湖面被填成九千公顷，自2012年到现在没有停止过填湖，库容量大幅度减少。督察组在将群众举报转交地方办理的同时，于6月15日奔赴武宁县检查了填湖问题最为突出的滨湖新城地区，现场看到大面积湖面被各色渣土无情地侵占、破坏、填平。

一、违法填湖屡屡发生

督察组调阅资料发现，截至2016年，武宁县辖区发生侵占湖面行为5起，共计2094.77亩。其中，获得有关方面批复的1109.68亩，未批填湖985.09亩。具体包括：松溪游客集散中心2012年至2013年期间共计占用湖面26.33亩；武宁美吉特庐山西海岛项目，截至2016年共计占用湖面95.26亩，其中无批复47亩；武宁县艺邦山水城，共计占用湖面824.47亩，其中无批复80.94亩；江西盛元旅游发展有限公司2015年期间占用湖面31.49亩。

另外，截至2015年，建设滨湖新城累计占用湖面1117.22亩，其中经批复的防洪工程占用水面317.89亩，未批占用湖面799.33亩。

督察组根据卫星影像资料分析，发现位于滨湖新城的宝成鞋业公司占地原本属于湖面，经进一步询问地方政府有关人员并查阅资料，确认宝成鞋业公司在2015年竞得土地47341平方米（71.01亩），其中2337平方米（3.5亩）不在报批用地范围，非法占用湖面。督察组现场检查时，还有两处正在施工的建筑，占湖面积约300平方米。

滨湖新城填湖情况卫片影像

二、水利部门监管不力

《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》均明确禁止围湖造地，并由县级以上人民政府水行政主管部门监督管理，责令停止违法行为，限期清除障碍或者采取其他补救措施，并处以罚款。

滨湖新城岸线所见均为新填渣土

但从近年来频繁发生的多起违法填湖问题看，武宁县水利部门仅在2017年对美吉特项目侵占湖面的违法行为出具了责令改正通知书，要求立即停止违法行为，限期恢复原貌。对其它违法填湖案件既未进行日常监督检查，也未依法采取处罚措施，监管严重缺失。

督察组通过进一步调查还发现，美吉特项目侵占湖面的违法行为一直未能改正，武宁县水利部门也未跟进督促整改，处罚决定成为一纸空文。

滨湖新城围湖造地上的在建建筑

三、地方政府默许纵容

督察发现，武宁县委县政府一直试图向湖要地、向湖要房、向湖要钱，对于非法填湖造地行为睁一只眼闭一只眼，态度暧昧，默许纵容。

据督察组了解，在柘林湖兴建时，武宁县淹没面积206.4平方千米，原县城古艾镇也被淹入湖底，县城于1970年搬迁现址。近年来，随着当地建设发展，县城用地紧张问题日益突出，于是武宁县决定沿湖建设滨湖新城，推动县城沿湖发展。

当地城建部门表示，滨湖新城填湖行为没有明确固定的实施主体，大家利用沿湖地区低洼之处，先设置渣土消纳场，再开发利用。因此，城区建设工地产生的渣土纷纷倾倒于湖岸低洼之处，日复一日，逐渐侵占湖区、拓展土地、开发建设，这样既解决了城市建设渣土消纳问题，也为县城建设发展拓展了土地空间。

武宁县政府有关负责人表示，政府想发展哪块区域，城市建筑渣土就会往哪儿去，对于倾倒渣土填湖的行为，政府是默许的。

滨湖新城正在填湖的情景

督察过程中，武宁县表示，将停止一切违法填湖行为，对已违法填湖行为进行立案查处。针对武宁县非法填湖问题，督察组还将进一步开展调查，并要求江西省有关方面依法依规查处到位。

来源：生态环境部网站

责任编辑：余鹏飞