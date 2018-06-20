原标题：金正恩为啥第三次来中国？这篇文章或道出了玄机！

6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。在19日的中国外交部例行记者会上，此事成为外媒追问的热点。

资料图：金正恩（来源：新华网）

为什么中方不同以往，在访问未结束就发布了消息？上次金正恩访华是朝方提出的，那么这次是中方还是朝方提出的？金正恩此访与朝美峰会是否有关？

对于这些追问，中国外交部发言人耿爽表示，关于金正恩委员长此次访华的情况，请保持密切关注，中方会及时发布消息，到时候一切都会明朗。

对于中方对此访有何期待和评价，耿爽说，我们希望此访有助于进一步深化中朝关系，加强双方在重大问题上的战略沟通，促进地区的和平与稳定。

说到半岛局势，在前不久的首次朝美首脑会谈后，朝美关系进入了一个新阶段，长期困扰国际社会的半岛无核化和构建半岛持久和平机制开始了新征程。

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来之不易、各有所需

截至去年年底，朝美还处于尖锐的敌对关系之中，互放狠话，互相刺激，隔空互怼不断升级。

去年8月，朝鲜针对美韩的“乙支自由卫士”联合军演宣称将发射4枚中远程弹道导弹对关岛进行“包围打击”。特朗普随后声称朝鲜将面临“怒与火”的打击，警告朝鲜若采取行动攻击关岛“将面临未曾想过的情况”。

去年11月，朝鲜发射“火星-15”洲际弹道导弹后，美韩接连举行了大规模的海空演习，3艘航母曾齐聚半岛周边，F-22“猛禽”战斗机等大批战略武器投入军演，进行高强度的武力示威。

半岛局势一度达到一触即发的危险境地。

今年来，随着朝韩关系的缓和，特别是金正恩3月和5月两次访华及4月朝韩举行第三次首脑会谈并发表《板门店宣言》后，在有关方的积极斡旋下，朝美对话被提上议事日程。只不过，从3月特朗普同意举行朝美首脑会谈直至圣淘沙会谈真正举行，期间发生的“同意——取消——再同意”的一波三折，反映了朝美之间严重的不信任，美国怀疑朝鲜是否真心弃核，朝鲜怀疑美国的安全保障是否可靠。同时，通过这样的反复折腾，双方相互摸底，竭力掌握会谈的主动权。

特朗普在此期间耍尽了软硬兼施的手腕。他时而表示可签署朝鲜长期盼望的“终战宣言”并向朝鲜提供经济援助，同时又威胁称准备好了几百个新制裁措施，一旦会谈破裂，将重新实施“极限施压”，并拍桌子走人；时而称金正恩“有机会使朝鲜成为伟大的国家”，但又警告称“这样的机会只有一次”。朝鲜在此期间也采用过去极少见的“高官谈话”形式批驳美方的强硬言论，并威胁称要重新考虑首脑会谈的必要性。从某种意义上说，朝美首次首脑会谈是双方较量并妥协的结果。

朝美在首脑会谈问题之所以能妥协并实际举行，是各有所需的结果。

从朝鲜方面看，这些年为大力发展核导武器花费了大量人力物力财力，迟滞了国民经济建设和人民生活的改善。同时，发展核导武器招致国际社会越来越严厉的制裁，国际孤立日益严重，国家安全受到严重威胁。拥核不仅没有给朝鲜带来安全，反而变得更加不安全。今年朝鲜在完成核导建设“历史大业”的基础上调整国家战略，把过去的“经济建设和核武建设并进路线”转变为“集中全力发展经济”的战略路线。这一战略路线的转变决定了朝鲜需要打破国际制裁和孤立，创造和平稳定的外部环境。

为此，朝鲜今年采取主动行动，一是选择韩国为突破口，大力改善与韩国的关系，4月和5月举行了两次首脑会谈，发表了《板门店宣言》；二是积极恢复因核问题分歧而疏远的朝中关系，金正恩的两次访华将朝中关系复原如初。三是明确表明实现半岛无核化的意志，并采取了停止核导试验，炸毁核试验场等行动，目标指向美国，在特朗普宣布“取消会谈”后甚至放低姿态以促使特朗普改变态度。

美国历届政府过去都不急于解决朝核问题，而是把朝核问题作为加强在东亚地区的军事存在、控制盟国和牵制中国的抓手和平台。特朗普政府上台后并没有改变美国的基本战略，但是“另类”总统特朗普则希望通过解决其前任所不能解决的问题，建立自己的外交功绩。在特朗普看来，解决朝核问题并不影响美国在东北亚地区的军事存在和与盟国的关系，也不会影响其遏制中国的战略，反而有可能更加增强美国在东北亚地区的主导力和影响力，甚至可以少花钱多办事。这正是特朗普所追求的目标。

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弃核换安全，影响深远

朝美首脑会谈6月12日发表的联合声明重点是：特朗普保证向朝鲜提供安全保障，金正恩重申实现半岛完全无核化的不可动摇的坚定承诺。

联合声明表示，依照两国人民对和平及繁荣的愿望，朝美将建立新型关系，双方将共同努力构建半岛长久稳定的和平体制，朝鲜承诺将努力实现半岛完全无核化。

这也就是所谓的“弃核换安全”。

对朝鲜来说，与美国直接对话，特别是举行首脑会谈是其长期追求的目标，也是其对外政策的重中之重。朝鲜过去致力于发展核导，就是要以此为筹码迫使美国坐下来对话。经过长期的、甚至是冒险的努力，这个目的终于达到了。其标志之一是特朗普在联合声明中表示将向朝鲜提供安全保障。同时，朝鲜作为一个小国、弱国，与世界唯一的超级大国美国平起平坐，平等对话，既显示了朝鲜过去一再标榜的“战略国家地位”，又极大提高了金正恩的国内权威和国际声望。从外媒的反应看，金正恩在此次首脑会谈中的得分远高于特朗普。这对于朝鲜今后展开全方位外交极有帮助。

对特朗普来说，首次尝试通过首脑对话解决半岛无核化及和平体制问题，一是兑现了竞选时要与金正恩“吃着汉堡对话”的诺言；二是在一定程度上消除了对美国本土安全的潜在威胁，三是建立了自己的外交业绩，为赢得中期选举和竞选连任创造了条件，四是主导了东北亚地区事务，表现了美国的实力和能力。

此次朝美首脑会谈的重要意义和影响不容置疑。

首先，朝美领导人能坐到一起面对面对话，本身就是一个值得赞赏的行动，再次证明了和平对话是解决半岛问题的唯一正确方法，也证明了中国提出的“双轨并行”思路是切实可行的。

其次，通过此次首脑会谈在一定程度上缓解了朝美之间持续了半个多世纪的敌对关系，建立了初步信任，对推动建立半岛和平体制实现长治久安将起到开创性作用。

再次，半岛无核化的进程在停顿多年之后将重新启动。这符合地区和国际社会的普遍要求，为维护国际核不扩散体系，消除影响地区和平稳定的一个隐患创造了条件。

第四，朝美关系和朝韩关系将形成良性互动，半岛局势将进一步趋向缓和，各领域的交流合作有望逐步展开。

第五，随着朝美关系的改善，朝日关系也可能迎来新局面，从而为整个东北亚地区形成和解、合作继而建立东北亚和平机制打下基础。

朝韩将在今年8月举行的雅加达亚运会上举朝鲜半岛旗帜共同入场，双方商定下月将在平壤举行篮球赛促进统一。图为2018年2月9日，朝韩两国代表团在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场。

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纸面上的承诺和保证

朝美首脑会谈发表的联合声明的内容并没有超过大多数分析人士的预测。这是一个框架性的、原则性的文件。虽然不排除朝美首脑私下达成某种秘密协议的可能性，但总体来说，这个联合声明除了挖掘和送还在朝鲜战争中阵亡或失踪的美军遗骸外（据朝鲜媒体报道，这是金正恩在会谈时当场答应特朗普提出的要求），其余的内容还都是纸面上的承诺和保证，而纸上的东西要变为现实绝非易事。18年前的2000年，朝美也曾发表过联合声明表示要改善关系，实现国家关系正常化，然而，其后的事实却大相径庭。

如今的联合声明也不能排除变为一纸空文的可能性——尽管这是人们所不愿看到的。半岛无核化、朝美关系的改善仍然具有不确定性，仍然是脆弱和不稳固的，半岛持久和平稳定仍然面临严峻课题。

其一，相互信任问题。半个多世纪的敌对意识和观念根深蒂固，朝美双方都是如此，不可能通过一次首脑会谈就消失殆尽。且特朗普是翻脸比翻书还快的人物，在落实声明的过程中稍有不如意就可能口出狂言，而朝鲜则是奉行“以超强硬对付强硬”政策的国家，稍有不慎就可能使刚刚建立起来的初步信任毁于一旦。

其二，半岛无核化问题。金正恩今年来虽然多次表明无核化意志，并采取了停止核导试验、炸毁核试验场等措施，在此次首脑会谈中还表示将关闭导弹发动机试验场。但是这些措施离“完全无核化”相距甚远。美国此次没有把过去一直坚持的“完全的、可核查的、不可逆的弃核”写入联合声明，一方面是朝鲜反对，另一方面也是认识到了实现半岛无核化的艰巨性。朝鲜的弃核涉及申报、核查、销毁等阶段，同时还涉及到各个阶段的补偿措施。这是一个连特朗普都承认的“长期的过程”。有关无核化的谈判过程不会一路顺畅。这已为过去的事实所证明。朝鲜弃核的条件是消除美国的军事威胁，获得美国切实可行的体制安全保障，同时坚持“行动对行动”的原则。在满足条件之前，朝鲜不会轻易放下手中“万能的宝剑”。且朝美联合声明并没有确定朝鲜弃核的时间表。这也令许多分析人士大跌眼镜。不少分析人士事前曾认为美国必然会要求朝鲜明确弃核时间，并认为最大的可能是在2020年底。然而事实却并非如此。

其三，长久稳定的和平体制问题。这就是签订“和平协定”问题。和平协定将包括很多内容，如驻韩美军、美韩联合军演、战略武器进入半岛、解除制裁、建交等等。特朗普此次在新加坡虽然表达了“停止美韩联合军演”和发表“终战宣言”之意，但是并未敲定，且“终战宣言”只是一种政治宣言，并无法律约束力。特朗普还表示，驻韩美军问题“目前不在讨论之列”，朝美建交“还为时尚早”。这都为尽早签订和平协定埋下了障碍。

其四，相关国家的掣肘问题。美韩日等国都很有一些人对朝美首脑会谈不以为然。美国的建制派人物对特朗普同意与金正恩会谈颇有微词，日本右翼保守势力对朝韩、朝美改善关系一直保持高度警惕，坚持必须对朝鲜保持高强度的“极限施压”。韩国保守势力也对朝韩、朝美改善关系很为不满，认为改善朝韩关系是“政治作秀”，特朗普表示要停止军演将使韩国的安全“处于危险境地”。这些声音虽然不是主流，但在关键时刻往往起到破坏性作用。

朝美首脑会谈发表的联合声明是朝美高官经过多次协商，直至会谈开始前才达成的。这一过程也表明解决半岛问题的难度之大。联合声明并不是半岛问题的终结，而是新的谈判的开始。

来源：瞭望智库

作者： | 高浩荣 新华社世界问题研究中心研究员

责任编辑：吴金明