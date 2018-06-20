原标题：三个月三次访华，金正恩收获三个承诺

撰文 | 董鑫

工作日第一天，重磅消息一个接一个。

昨天（19日）上午10点，新华社发布消息，6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。

这已经是金正恩在三个月内的第三次访华，对于向来不轻易出访的朝鲜领导人而言，这种频率是很少见的。

更重要的是，每次来，这位老朋友都能带给我们新惊喜。

这次给政知见（微信ID：bqzhengzhiju）的惊喜是，两国领导人会谈的消息，是在金正恩访华当日发布出来的。

三个月三次访华

先来看一下金正恩的访华时间。

3月25日至28日

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。

5月7日至8日

中共中央总书记、国家主席习近平同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在大连举行会晤。

6月19日至20日

朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。

直观来讲，这三次访问最大的不同就是信息发布的时间。

3月底是金正恩就任朝鲜最高领导人之后的首次访华，新华社是在28日早上，访问结束发布消息；5月初到访大连，消息是在8日晚上7点，也是访问结束之后发布。

而这次，金正恩刚开始访华行程，新华社就发布了消息。

要知道，三任朝鲜最高领导人，来华访问加起来超过20次。而我国的官方媒体在朝鲜领导人访华期间，就发布他们访华的消息，这事儿本身就极为罕见。

金正恩访华的时间节点

重要国事访问，时机很重要。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）来带大家回顾一下金正恩第一次和第二次访华之前，朝鲜半岛都发生了什么大事。

第一次

新年伊始，借助平昌冬奥会，剑拔弩张的朝鲜半岛开始互抛橄榄枝。

1月1日，朝鲜最高领导人金正恩通过朝鲜中央电视台发表2018年新年贺词，表示愿意采取派团参赛等措施，且愿与韩方进行“紧急会谈”。

1月3日，沉寂了681天的板门店热线重新开启。

2月9日，由朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南率领的高级别代表团访问韩国，并出席平昌冬奥会开幕式。当天晚上，韩朝两国冬奥代表队在平昌冬奥会开幕式上打朝鲜半岛旗共同入场。

3月5日，韩国总统文在寅派遣的特使团抵达平壤，开始对朝鲜进行访问。双方商定，将于4月底在位于板门店的和平之家举行朝韩首脑会谈。

3月8日，美国总统特朗普接见到访的韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶，郑义溶表示，金正恩请韩方向美方转达他希望尽快与特朗普见面的意愿。当日，美国白宫发言人桑德斯证实，特朗普已同意与金正恩举行会面，但会面时间和地点还没有确定。

3月20日至21日，朝鲜、韩国、美国三方非正式会谈在芬兰南部城市万塔举行，三方代表就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换意见。

第二次

4月3日，国务委员兼外交部长王毅会见正在北京过境的朝鲜外相李勇浩。

4月18日，美国总统特朗普证实，一周之前时任美国中央情报局局长蓬佩奥以总统特使身份“绝密访问”朝鲜，与金正恩直接会面，这是自2000年以来美朝之间最高级别会晤。

4月21日，朝鲜决定停止核试验和洲际弹道导弹发射试验，并废弃北部核试验场，全力发展经济。

4月27日，金正恩从板门店跨越军事分界线，与文在寅初次会面，这是历史上第三次朝韩首脑会谈。双方签署《板门店》宣言，就改善北南关系、缓和军事紧张状态、推动停和机制转换及确立半岛无核化共同目标等问题达成共识，并宣布将为实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换而努力。

5月2日至3日，国务委员兼外交部长王毅访问朝鲜，并会见金正恩。

“特金”相会之后

金正恩第三次访华，之前发生了什么大事，相信吃瓜群众们都非常了解了。

5月24日，朝鲜在中美英俄韩五国记者的见证下，废弃了位于丰溪里的核试验场。

5月26日，朝韩首脑在板门店“闪电会晤”。

6月12日，一波N折的“特金会”终于在新加坡如约举行。金正恩和特朗普签署了《联合声明》，就四项内容达成协议，包括朝鲜方面承诺“完全无核化”，美方则承诺向朝鲜提供安全保障。

有意思的是，“特金会”之后，当年参与六方会谈的六个当事方（朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本）甚是忙碌。

最忙碌的大概就是今年4月份刚刚走马上任的美国国务卿蓬佩奥，他在6月14日这一天共有5项行程。

6月12日

“特金”会晤之时，金正恩接受美国总统特朗普对他访美的邀请，同时他也邀请特朗普方便时访问平壤，特朗普接受了邀请；

会晤结束之后，特朗普与文在寅通了20分钟电话；

特朗普在新加坡召开记者会上称，美国将取消美韩军演。

6月14日

美国国务卿蓬佩奥面见文在寅，介绍美朝领导人会晤情况；

蓬佩奥与韩国外交部长官康京和、日本外务大臣河野太郎举行三方会谈，向两人介绍美朝领导人在新加坡会晤的情况，讨论美韩、美日同盟关系以及美日韩三方共同关心的事宜；

韩朝双方在板门店举行高级别军事会谈，就恢复朝鲜半岛东西海域军事通信线路达成一致，此次会谈是双方时隔10年6个月重新启动将军级军事会谈；

习近平在人民大会堂会见美国国务卿蓬佩奥；

国务委员兼外交部长王毅同蓬佩奥举行会谈；

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会见蓬佩奥；

俄罗斯总统普京在莫斯科会见朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南，普京请金永南“捎话”，邀请金正恩9月访俄。

6月17日

美国国务卿蓬佩奥与韩国外交部长官康京和通电话，讨论美朝领导人新加坡峰会后朝核问题下一步走向。

6月19日

也就是金正恩第三次访华当日，美国时间18日，美国国防部宣布，按照总统特朗普此前的承诺，美军已暂停有关在8月与韩国举行联合军演的计划。

金正恩访华都谈什么？

三个月，三次会晤，习近平同金正恩都谈了哪些大事？

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）梳理发现，主要是三个话题——两国关系、半岛局势以及朝鲜未来发展。

先说两国关系。

这在第三次会谈中，有了新的表述。

在昨天的会谈，关于推动中朝关系长期健康稳定发展，习近平提出了“三个不变”：

“无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。”

金正恩则表示，要把牢不可破的朝中关系提升到新的水平。

再说半岛局势。

这是国际范围受到广泛关注的焦点之一，三次会谈都是重要话题，且随着局势发展，涉及这个话题表述还各有不同。

第一次北京会晤，双方就此问题深入交换了意见，呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。

第二次大连会晤，习近平指出，在有关各方共同努力下，半岛对话缓和势头正不断巩固，朝着有利于推动政治解决的方向发展。

昨天的第三次会晤，习近平指出，一段时间以来，在有关各方共同努力下，半岛问题重新回到对话协商解决的正确轨道，半岛形势朝着和平稳定的方向发展。

他还特别提到了一周之前的美朝首脑会晤，称这是“迈出了半岛核问题政治解决进程的重要一步”，并希望朝美双方落实好首脑会晤成果，有关各方形成合力，共同推进半岛和平进程。中方将一如既往发挥建设性作用。

然后是未来发展。

金正恩在4月20日举行的劳动党中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，朝鲜要集中一切力量进行社会主义经济建设。此后的两次会谈，谈及未来发展，大都与此有关。

大连会晤的时候，金正恩向习近平通报了近期朝鲜国内发展和党的建设情况。习近平对此表示赞赏，并表示支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝鲜同志走符合本国国情的发展道路。

在昨天的会谈中，这句话再次出现。

习近平表示，今年是中国改革开放40周年，中国人民探索出一条符合自身国情的发展道路。我们高兴地看到，朝鲜社会主义事业发展进入新的历史阶段，我们支持朝鲜经济发展、民生改善，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路。

从专列到专机

还有一个有意思的细节。

今年3月，金正恩的第一次来华访问，遵循了祖辈和父辈的惯例，乘坐火车出行。等到5月初大连会晤的时候，金正恩则改为了飞机出行。

这也是他自2012年接任朝鲜最高领导人以来，首次乘机前往外国访问，更是继金日成1986年访问苏联后，朝鲜最高领导人时隔32年首次乘机出国。

根据此前媒体曝光的信息，金正恩有两架专机，分别是改进版伊尔飞机“苍鹰1号”以及乌克兰制造的“安-148”。

“苍鹰1号”是一架苏联制造伊尔-62客机的改进版伊尔-62M，如果按照普通民航布局可以搭载200名旅客，最高时速可达900公里/小时，最大飞行距离约为9200公里。内部办公桌、沙发，以及电话、笔记本电脑、电视等电子设备均配备齐全，相当于一间空中办公室。

△“苍鹰1号”在大连

“安-148”的全称是安托诺夫148型（An-148）客机，是由乌克兰安托诺夫设计局设计的中短途喷气式支线客机，最大时速达870千米，可搭载68至85人。2009年投入商业生产，每架飞机价格在2400万至3000万美元之间，朝鲜高丽航空订购了2架。

△2014年，在朝鲜纪录片中亮相的“安-148”

5月初，这两架专机都降落在了大连机场。当时，金正恩是从“苍鹰1号”上走下来的，“苍鹰1号”在6月10日也从平壤飞去了新加坡。

昨天，降落在首都机场的是“安-148”型高丽航空JS-251次航班。

责任编辑：张义凌