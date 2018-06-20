“大老虎”王珉落马 源自审计发现的一条重大线索

原标题：最新审计公告揭秘王珉落马背后：违规土地项目有其亲笔批示

现代快报消息，2018年6月20日，审计署在公布2017年度审计工作报告的同时，还披露了一份最新公告。现代快报记者从公告中了解到，原辽宁省委书记王珉的落网，其实跟审计发现的一条线索有关。日前，现代快报记者独家采访了当年参与相关审计发现线索的工作人员，还原了王珉落马背后鲜为人知的故事。

其实，除了“大老虎”王珉，还有很多“老虎”“苍蝇”的落马，都是在审计中最先发现了“蛛丝马迹”的线索，审计已成为“打虎拍蝇”的重要力量。

审计土地项目过程中，发现省委书记亲笔批示

央视新闻视频截图

2016年3月4日，十二届全国人大四次会议开幕前一天，中纪委网站发布消息，十二届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员王珉涉嫌严重违纪，正接受组织调查。王珉成为2016年两会期间落马的首位“大老虎”。而王珉进入相关部门的视野，其实早更多。

2014年7月，审计署下发关于审计辽宁省土地出让收支和耕地保护情况的通知。审计署驻沈阳特派员办事处有关审计人员参与了这次审计。当年9月，在抚顺市国土资源局，他们抽查了当地一个工业园项目。

“通过核对账目，我们发现这家工业园摘地价格为19.2万元/亩，而实际支付的价格为3万元/亩，觉得其中有蹊跷，基本可以确认当地存在违规返还土地出让金问题。”审计人员告诉现代快报记者，发现这一情况后，他们决定将该工业园项目列为审计重点。

在查阅了这个工业园项目所有的档案资料后，审计人员发现，其中有一份抚顺市委的请示，请示内容是为这个工业园项目申请200公顷建设用地指标。

批示文件复印件

在审计人员展示的这份批示复印件上，现代快报记者看到文件最上方，有一行手写字：“请省国土厅XXX同志给予大力支持和帮助”，落款时间“2012年10月31日”，而落款人的名字是“王珉”，时任辽宁省委书记。

审计发现涉嫌土地违规操作，线索移送中纪委

辽宁省委原书记王珉受贿案一审开庭 央视新闻视频截图

审计人员介绍，抚顺这个工业园项目的负责人是位浙江老板，2012年王珉到抚顺视察时，曾去过这个工业园，浙江老板也向王珉介绍过项目情况。“这个工业园想扩大规模、增加用地，抚顺市就给王珉打了报告，申请批一块地。”审计人员说，后来辽宁国土部门落实批给这位浙江老板100多公顷的土地，并没有走公开的土地招拍挂流程。

参与这次审计的都是有着丰富经验的审计人员，当这份特殊的请示映入眼帘时，他们就敏锐地发现了问题所在。“这是当地政府专门为一个企业所做的请示，而且请示是打给省领导个人的，本身就有问题。”

一方面，我国实行最严格的土地管理制度，所有经营性土地出让必须走招拍挂流程；另一方面，中央明确规定领导干部不得插手工程建设领域。审计人员认为，仅仅从这份批示来看，可以确认王珉存在违纪问题了。

2015年4月，审计署将时任辽宁省委书记王珉涉嫌在土地出让中违规操作，为他人谋取不正当利益的问题线索移送中央纪委。

去年以来，审计发现并移送线索300多起

“从中央纪委后来公布的王珉众多违法违规问题来看，我们审计中发现的问题只是个很小的问题，我们反映到中央纪委的只是一个‘线头’。”审计人员说。

这次公布的公告还涉及中国华能集团公司、上海市电力公司、湖南中烟工业有限责任公司、中国电子第六研究所等大型企业。审计部门在审计过程中顺藤摸瓜，揪出了不少“老虎”“苍蝇”的线索。数据显示，2017年以来，审计署发现并移送案件线索达到了300多起，涉及的公职人员有500多人，查处的损失浪费金额达到了340多亿元。

“审计对反腐的推动作用，既能治标，又能治本。”审计署科研所所长、中国审计学会副会长姜江华说，审计中要坚持两手抓，一手着重发现违法违纪案件，另一手发现体制体制方面的问题。

“一旦发现重大违法违纪案件线索，我们依法移送给相关的纪检监察部门，或者司法机关，由这些有权处理的部门进一步去查处，我们做好相关的配合工作。”姜江华告诉现代快报记者，审计署还跟踪这些案件的查处，确保移送线索能得到及时有效的查处，相关部门的配合也非常重要。

在中央审计委员会组建以后，“审计署及地方各级审计机关，在查处反腐方面的要求会更高，力度会更大，保障会更有力。各部门的配合会更加有效。”姜江华说，在反腐方面，审计机关可以发挥独特的作用，已经成为“打虎拍蝇”的重要力量。

来源：现代快报

责任编辑：余鹏飞