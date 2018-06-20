刘鹤的新兼职 这一职务历任均由国务院副总理兼任

原标题：刘鹤的新兼职

20日，国务院办公厅公开了《关于调整国务院促进中小企业发展工作领导小组的通知》。

其中，国务院副总理刘鹤担任国务院促进中小企业发展工作领导小组组长，工业和信息化部部长苗圩、财政部部长刘昆、国务院机关党组成员高雨任副组长。

此前，国务院促进中小企业发展工作领导小组组长由时任国务院副总理马凯兼任。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，国务院促进中小企业发展工作领导小组成立于2009年12月，其历任组长均为国务院副总理兼任。

2009年12月，国办印发通知，为加强对促进中小企业发展工作的组织领导和政策协调，国务院决定成立国务院促进中小企业发展工作领导小组。首任组长由时任国务院副总理张德江兼任。

该小组主要职责是贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强对促进中小企业发展工作的组织领导和政策协调，统筹指导和督促推动各地区、各部门抓好促进中小企业发展任务落实，协调解决促进中小企业发展工作中的重大问题，完成党中央、国务院交办的其他事项。

领导小组办公室设在工业和信息化部，承担领导小组的日常工作，负责研究提出促进中小企业发展的政策建议，督促落实领导小组议定事项，承办领导小组交办的其他事项。

2013年6月，时任国务院副总理马凯接替张德江担任该小组组长。

刘鹤出生于1952年1月，是十九届中央政治局委员。在今年3月的全国两会上，大会经投票表决决定刘鹤为国务院副总理。

刘鹤简历

刘鹤，男，汉族，1952年1月生，河北昌黎人，1969年4月参加工作，1976年12月加入中国共产党，中国人民大学工业经济系工业经济专业毕业，研究生学历，经济学、公共管理硕士学位，研究员，教授。

现任中共十九届中央政治局委员，国务院副总理、党组成员，中央财经领导小组办公室主任。

1969-1970年 吉林省洮南县瓦房公社插队知青

1970-1973年 解放军三十八军一一二师高炮团五七营二连战士、副班长

1973-1979年 北京无线电厂工人，团委干事、书记

1979-1983年 中国人民大学二分校工业经济系工业经济管理专业学习

1983-1983年 中国人民大学工业经济系教师

1983-1986年 中国人民大学工业经济系工业经济专业硕士研究生

1986-1987年 国务院发展研究中心干部

1987-1988年 国家计委工业综合局干部

1988-1991年 国家计委产业政策司产业结构处副处长、处长

1991-1993年 国家计委长期规划和产业政策司产业结构处处长（其间：1992-1993年美国西东大学工商学院访问学者）

1993-1994年 国家计委政策研究室副主任

1994-1998年 国家计委长期规划和产业政策司副司长（其间：1994-1995年哈佛大学肯尼迪政府管理学院国际金融和贸易专业学习，获公共管理硕士学位）

1998-2001年 国家信息中心常务副主任（正局级），中经网公司董事长

2001-2003年 国务院信息化工作办公室副主任、党组成员，国家信息化专家咨询委员会主任

2003-2011年 中央财经领导小组办公室副主任

2011-2013年 国务院发展研究中心党组书记、副主任，中央财经领导小组办公室副主任

2013-2014年 中央财经领导小组办公室主任，国家发展和改革委员会副主任、党组成员

2014-2017年 中央财经领导小组办公室主任，国家发展和改革委员会副主任、党组副书记

2017-2018年 中央政治局委员，中央财经领导小组办公室主任，国家发展和改革委员会副主任、党组副书记

2018- 中央政治局委员，国务院副总理、党组成员，中央财经领导小组办公室主任

中共第十八届、十九届中央委员，十九届中央政治局委员。

责任编辑：余鹏飞