国家审计署：近六成部门“三公”经费管理不严

原标题：近六成部门“三公”经费管理不严

中央部门及所属单位

昨日，国家审计署公布《中央预算单位2017年度预算执行等情况审计结果》，涵盖57个中央部门本级及所属365家单位，涉及财政拨款预算2115.99亿元。

记者注意到，此次针对中央部门本级及所属单位预算执行情况的审计发现了四大类问题，分别是预决算编报不够准确、资金资产管理不够规范、“三公”经费和会议费管理不严、违规收费。

据悉，在审计指出问题后，有关部门和单位通过归还资金原渠道、上缴国库、调整账目等方式整改5.06亿元，清退超编制或违规占用其他单位公务用车10辆，出台和完善制度5项。

超标支出

2部门所属单位公车支出超标

审计发现，“三公”经费和会议费管理不严问题在一些部门依然存在，涉及34个部门和101家所属单位、金额5721.71万元。这意味着，审计的近六成部门存在相关问题。

其中，海关总署被指在出国（境）管理和经费使用方面存在超预算、超标准报销等多个问题。公告显示，2016年至2017年，海关总署因公出国（境）费少计支出397.72万元，其中2017年99.46万元，2016年实际超预算265.50万元，向社会公告时少公告298.26万元。2017年，海关总署本级因公出国（境）团组超标准报销境外城市内租车、机场贵宾休息室和住宿费等费用32.90万元。

公告还指出，2017年， 教育部所属北京中医药大学组织34人赴法国参加相关活动，其中4人持因私护照出国，并从民营公司专项资助款中支付出国相关费用199.71万元。

公务用车方面，审计发现6家所属单位未按规定完成公车改革，同时多部门超标准超编制、违规或变相配备、未按规定使用公务用车。此外，有2个部门和2家所属单位无预算、超预算、超标准支出公务用车购置及运行维护费649.76万元。

审计还发现，2017年，体育总局所属冬运中心部分干部在已领取公务交通补贴的情况下，违规使用公务用车共计182车次；水利部所属水科院未严格落实公务用车改革要求，公务交通费支出超改革前59.10万元。

虚报预算

多部门虚报多申领资金超2亿

审计署审计长胡泽君指出，预决算编报还不够准确，涉及35个部门和81家所属单位、金额35.04亿元。其中，6个部门和9家所属单位编报预算时，虚报项目内容或人员等多申领资金2.16亿元。

公告显示，2015年至2016年，国资委所属轻工机关服务中心虚报人数，多申领财政资金45.43万元，至2017年底资金结存在该单位基本户中。对于这种情况，审计建议，对虚报人数多申领财政资金问题，要求责成相关单位将问题资金上缴国库。

2016年至2017年，国家民委所属中央民族歌舞团虚列水电费支出117.04万元，其中2017年62.57万元。

违规收费

海关系统收费存多个问题

审计发现，仍有一些部门和单位依托管理职能或利用行业影响力违规收费。涉及5个部门和75家所属单位、金额1.69亿元。

记者注意到，违规收费多出现在部门所属单位或协会。比如，2017年，原国土资源部所属人力资源开发中心违规收取外事服务费136.19万元，所属地调局发展研究中心违规收取地质成果资料费23.67万元。对此，原国土资源部表示，对违规收费问题，有关单位已停止收费。

也有一些部门违规收费金额较大。公告指出，海关系统收费方面存在多个问题。2016年至2017年，所属企业和下属单位对外提供信息并收费563.18万元；向各进出口企业提供企业自身进出口统计信息并收费1131.37万元，其中2017年841.3万元；所属企业向进出口企业销售系统身份认证安全产品及服务收费15598万元，其中2017年2555.99万元；向企业推销图书按销售额35%收取出版社费用373.24万元。

违规兼职

退休领导干部违规兼职取酬

胡泽君在审计工作报告中介绍，有10个部门和29家所属单位存在违规发放津贴补贴、违规兼职或取酬等问题，涉及1204.04万元。记者发现，违规兼职或取酬多发生在退休人员当中。

公告显示，2014年9月至2016年2月，原环境保护部厅局级干部违规兼职取酬6.95万元。对此，原环保部表示违规兼职领取的报酬已退回。

很多人员在社会团体中违规兼职。审计发现，2017年，民政部本级11名退休领导干部违反规定在社会团体兼职并取酬8.5万元。2017年，科技部3名退休领导干部违规在中国发明协会兼职取酬26.21万元。

原质检总局所属中国计量科学研究院个别退休干部于2014年至2017年在中国质量万里行促进会兼职取酬22.37万元，其中2017年6.61万元。

新京报记者 王俊

责任编辑：张迪