原标题：外交部谈中美经贸摩擦：美方若任性，中方将亮剑

中国应对美国贸易摩擦，显然需要多措并举，既采取反制美国的措施，同时又要加快推进全球或者区域治理机制建设，拓展经贸合作新空间，推动构建人类命运共同体。

自从今年3月份美国特朗普总统提出对进口美国的钢铁及铝加征关税以来，中国主要采取对等措施进行应对，即针对美国对中国相关商品征税，中国都表示将出台同等规模、同等力度的征税措施。

这种方式既向全世界宣誓中国不愿打贸易战的信号，也体现中国不惧怕打贸易战的底气。

中国应对贸易摩擦的对等措施手段，有效避免中美经贸摩擦短期快速升级的局面。

在今年4月份美国提出拟对中国商品加征关税的500亿美元左右的商品清单之后，中国也提出了拟对美国出口中国的500亿美元左右商品加征关税的商品清单。中美双方进行了理性务实的谈判，在5月20日曾经达成了不打贸易战的共识，凸显了中方采取的对等规模手段取得了阶段性成效。

然而，在中美双方达成共识之后，美国特朗普总统又在6月15日单方面重新做出对中国出口美国500亿美元左右商品加征关税的决定，同时变本加厉，威胁将制定2000亿美元征税清单。此举直接倒逼中国对等措施手段的难以持续，因为2017年美国出口中国商品总额只有1500亿美元左右，中国已经无法再采取对等措施的手段。

在此情况下，中国商务部做出回应指出，如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制。这表明中国应对美国经贸摩擦的做法将出现重大调整，即由原来的对等措施的单一举措向数量型与质量型相结合的综合措施转变，释放了中国应对经贸摩擦手段将呈现多样化的重要信号。

关于未来如何采取数量型与质量型并举的应对手段的问题，虽然中国有关部门尚未对相关手段进行详细的阐述，但从中国商务部的回应来看，数量型与质量型手段将重点围绕以下三个方面展开。

首先，维护和捍卫国家和人民利益

伴随贸易摩擦的升级，未来经贸摩擦可能难以避免影响国家和人民的利益。未来应对经贸摩擦，不仅要考虑通过出台相关措施对美国进行反制，同时也要出台相关措施最大限度降低对国家和人民利益的影响。这就决定了未来的应对手段可能要兼顾国内市场稳定、人民生产生活需要以及经济社会的可持续发展等问题。

其次，维护和捍卫自由贸易体制

中国商务部提出，美国极限施压和讹诈的做法，背离双方多次磋商共识，也令国际社会十分失望。既体现了美国为实现贸易意图不择手段的特点，也释放了中国不随波逐流的信号。中国在未来应对美国经贸摩擦方面，总体仍将坚持在自由贸易体制的框架下出牌，在此基础上，采取相关举措期待联手世界其他国家力量，通过捍卫世界自由贸易体制来反制美国。

第三，维护和捍卫人类共同利益

党的十九大报告提出，要推动构建人类命运共同体。未来中国希望通过共商、共建、共享来推动世界各国的开放合作，实现合作共赢的全球化，倡导“合作共赢”的中国方案。在此背景下，中国应对美国贸易摩擦，显然需要多措并举，既采取反制美国的措施，同时又要加快推进全球或者区域治理机制建设，拓展经贸合作新空间，推动构建人类命运共同体。

作者：陈建奇 中央党校国际战略研究院教授、世界经济室副主任

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