中央督察组又放狠话 副部长建议市领导住臭水沟边

原标题：副部长为何建议市领导住臭水沟边？

中央环保督察组又放“狠话”了。这一次，是中央环保第五督察组副组长、生态环境部副部长翟青建议汕头市市领导住到臭水沟边。

据《法制日报》6月20日报道：中央环保第五督察组到广东“回头看”期间，来到汕头，发现潮汕地区的母亲河练江的环境问题严重。

中央环保第五督察组一位工作人员一口气用多个“震惊”，表达了督察组对练江污染治理的失望与不满，“汕头市练江污染的严重程度；市县乡各级层面对生态环境保护的漠视程度；对中央和广东省委省政府提出的练江治理要求的消极态度；练江污染治理的缓慢程度令人震惊。”

看到练江的现状，翟青提出了一个建议“我看这样好不好，汕头市是不是可以在老百姓居住的臭水边盖几间或者租几间房子，市领导们带头住到那里，和沿河的老百姓住在一起，直到水不黑不臭，请你们考虑一下。”

对于翟青的建议，汕头市委政府有关负责人当即表示同意。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，练江的环境问题，是一个老问题。

新华社曾于今年5月，以“练江污染全广东最重为何20多年难治理？”为标题，报道练江的污染问题。历史上，练江曾因河水清澈蜿蜒如一道白练而得名，可现在却成了“黑龙”，被广东省环保厅定性为“全省污染最严重的河流”。自1998年起，练江水质就一直是劣V类；今年一季度，练江干流氨氮约9mg/L，远超劣V类标准。

2016年11月28日至12月28日，中央第四环保督察组对广东开展了为期一个月的督察，当时就已指出了练江的问题：“汕头、揭阳两市长期以来存在等靠要思想，练江治理计划年年落空，应于2015年底建成的5座污水处理厂及配套管网、3个污泥处置中心、3座垃圾焚烧发电厂、2座垃圾填埋场无害化改造工程等无一建成，每天约62万吨生活污水直排环境。”

中央第四环保督察组指出问题一年半之后，此番中央环保第五督察组来到汕头“回头看”，结果发现，上一轮环保督察留给汕头的13个整改项目，无一按时完成；练江治理计划依旧落空。

其实，“回头看”出发前，中央第五环保督察组曾经给汕头“提了个醒”，“请告诉汕头市的相关同志，让他们就练江的污染整治情况准备一份详细的清单，越详细越好。”

可是，来到汕头之后，中央第五环保督察组发现，从区一级党政领导到各局局长，有关练江污染治理情况一问三不知。无论是事前踩好点的，还是临时动议，看到的几条河流，均是又黑又臭；垃圾随意丢弃、填埋；甚至在稻田旁堆放着电子垃圾。

据报道：翟青来到练江的一条支流、练北大坑地，看到河水又黑又臭，漂浮在河面的死鱼清晰可见。洗衣、洗菜、冲地等废水顺沟渠直接排入练北大坑地。村民反映，“我们这里的粪便也是直接排入练北大坑地”。练北大坑地位于汕头市潮阳区，翟青问潮阳区区委书记蔡永明，“这还叫河吗？”蔡永明沉默，无言以对。

可见，练江的污染治理形势严峻。那么此番中央环保第五督察组再度指出其存在的严重问题，副组长甚至建议市领导住到臭水沟边，练江治理情况会不会有好转呢？

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，6月20日，中国共产党汕头市第十一届委员会第六次全体会议召开，汕头市委书记方利旭部署下一步工作时谈到：壮士断腕、背水一战，坚决打好练江整治翻身仗；要强化领导，加大环保执法力度，加快练江流域环保基础设施建设；要推动练江流域产业转型升级，逐步淘汰高污染高能耗企业，实施工业源、生活源、农业源“三源共治”，积极配合推进韩江、榕江、练江三江连通工程。

6月14日，汕头市监察委员会、环保局等5单位，联合印发《关于依法严厉打击环境污染违法犯罪的通告》，通告将向练江等河流违法排污，特别是恶意排污，列为重点整治领域。

另外值得注意的是，6月19日，广东全省生态环境保护大会暨污染防治攻坚战工作推进会召开，省委书记李希出席会议并讲话，省长马兴瑞主持会议。

李希在会上表示：要坚决打好打赢污染防治攻坚战，集中力量解决突出生态环境问题，“一要突出打好碧水攻坚战。切实加强水源地保护，全力消除城市黑臭水体，加快消除劣Ⅴ类水体”。他强调，“要严格考核评价和追责问责。实行最严格的量化刚性考核问责，突出环保实绩的导向作用”。

马兴瑞在会上强调：要以此次中央环保督察“回头看”为契机，明确目标、突出重点、厘清路径，坚持科学、实事求是，充分运用先进技术和装备，全力打好打赢碧水攻坚战、蓝天保卫战、净土防御战和固体废物污染防治等攻坚战。

责任编辑：余鹏飞