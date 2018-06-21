贺国强回母校 教育部副部长朱之文陪同参观

原标题：贺国强校友回母校看望师生

6月20日上午，在北京化工大学建校60周年前夕，我校1961级校友、原中央政治局常委、中央纪委书记贺国强同志，回到他学习、生活6年的母校——北京化工大学，参观昌平新校区并看望师生。教育部党组成员、副部长朱之文，全体在京校领导等陪同参观。

六月的北京，艳阳高照、万里无云。贺国强同志首先乘车沿主干道参观了昌平校区整体规划与建设情况。在玉屏山下，他下车登高远望，整个新校区尽收眼底，看到拔地而起的建筑群、紧张有序的施工现场，泛着粼粼波光的柳湖、荷塘，贺国强同志高度评价了新校区一期建设所取得的成果，并表示对二期、三期建设完成后的新校区更加充满了期待。

在昌平校区体育馆，贺国强同志兴致勃勃地参观了主场馆和训练馆，副校长任钟旗就体育馆的建设情况及功能运营进行了介绍，看到正在进行羽毛球运动和篮球训练的青年学子们，贺国强同志赞扬体育馆完善的运动训练功能，并希望体育场馆在满足师生运动的同时，可承担部分社会功能。

在教学楼中控室，贺国强同志听取了任新钢副校长关于智慧教学系统的介绍，现场观看了智慧教学系统功能演示操作，并不时与工作人员进行交流，他希望智慧教学系统在推动学校人才培养质量方面发挥更加重要的作用。

在昌平校区图书馆，党委副书记宋来新向贺国强同志介绍了图书馆建设及使用情况。贺国强同志一边听取汇报一边走进图书馆阅览区，就学校图书馆存书情况、现代化的借阅手段进行了现场体验，看到在研讨室里热烈讨论的青年学子，露出了欣慰的笑容。

在座谈会上，党委书记王芳对贺国强校友在新校区建设过程中给予的指导与支持表示感谢，对贺国强校友一直以来对母校的关注与厚爱表达了敬意。谭天伟校长从学科建设、师资队伍、人才培养、科学研究、国际合作等方面介绍了学校发展情况，从总体规划、一期建设和使用情况、二期建设规划等方面介绍了昌平新校区建设情况，并重点介绍了学校“一流学科”建设整体方案。中国工程院院士高金吉、中国科学院院士杨万泰，结合自身的科研与成长经历，就近年科研情况进行了介绍。

在听取介绍后，教育部副部长朱之文指出，北京化工大学昌平新校区的建设与投入使用，充分体现了北京化工大学“团结奉献、艰苦奋斗、务实力行、博学创新”的学校精神，新校区优美的环境、完善的布局、先进的规划设计、一流的实验教学设备，必将进一步推动学校在学科建设、人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面取得更大的成就。

贺国强同志作了讲话。他说，在北京化工大学建校60周年前夕再次回母校看望老师和同学，作为校友，他首先表达了对母校培养的感恩之情，同时，他也献上了对母校建校60周年的祝贺，向全校师生员工、向为学校发展做出贡献的各界人士、各有关部门的支持表示感谢。他说，看到北京化工大学新校区环境如此优美、设施如此先进、理念如此超前，感到十分激动。新校区建设是北京化工大学发展史上具有里程碑意义的大事，祝新校区今后建设得更加美好！忆及与北京化工大学几十年割舍不断的情谊，特别是学校六十年来艰苦创业的发展历程，贺国强同志有几点印象深刻：一是建校初期的边建设边教学，只筹建了几个月就开学；二是学校由原化工部划归教育部直属管理，从体制、机制上解决了投入与发展问题；三是几次改扩建校舍，先是合并化工管理干部学院，后建设西校区，后又建设原北校区，现在的昌平新校区投入使用，拓展了办学空间；四是国家“211”工程建设的平台，为提升学校办学水平和办学质量提供了良好的契机。座谈会最后，他再一次深情地表达了对母校60周年校庆的祝福并衷心地祝愿学校发展越来越好。

学生代表向贺国强校友献上了鲜花并送上由我校工业设计专业学生手绘的昌平校区图书馆实景图，表达对校友的祝福。随后，贺国强同志还参观了学生宿舍，并在紫竹餐厅与师生共进午餐。

即将离开学校之际，刚刚下课从教学楼、实验室等闻讯赶来的近千名学生自觉在校园主干道两旁排队，汇成了一条欢乐而热烈的欢送长龙。贺国强同志一边走，一边向夹道欢送的学生们挥手告别。

责任编辑：余鹏飞