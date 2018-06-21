违法填埋万吨垃圾 中央出手这家明星企业摊上事了

原标题：违法填埋近万吨垃圾！中央出手，这家明星企业摊上事了

近日，中央第四环保督察组在鄱阳湖岸边发现有企业填埋了几千吨垃圾。作为违法填埋垃圾的实施主体，江西九江都昌县源生环保科技有限公司（以下简称源生环保）两年前就因违法填埋垃圾、污染环境等问题被举报，在2016年中央环保督察组转办案件之后，问题不但没有改观，反而变本加厉，再分批次在多地违法填埋近万吨垃圾。

6月20日，在都昌县都昌镇矶山村的鄱阳湖炎东码头，几十辆卡车沿路排成一字长蛇阵，往日的炎东码头很难见到如此热闹的场景，而这些卡车也并不是奔着以运输建材、砂石等货物的码头而来。

▲正在清运矶山村填埋垃圾的现场（每经记者 李彪 摄）

在码头的岸边，一台挖掘机正在一个堆满垃圾、散发恶臭的大坑里面挖垃圾，每挖出一铲子垃圾就直接放进停在旁边的大卡车上，装满一车运走后，紧跟着开上来一辆。

都昌县城管局一位负责人告诉每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者，从6月18日晚上开始挖，到现在已经挖出来了86车垃圾，此前有两台挖掘机，后来一台挖坏了，正在旁边维修。

这正是源生环保在都昌县的一处垃圾非法填埋场所，据源生环保负责人交代，从2016年至今，源生环保先后在5个地方进行了违法填埋垃圾行为，记者粗略估算，在5处共挖出的垃圾达到了近万吨。

实际上，2016年中央环保督察组就曾接到举报信访件，举报源生环保违法填埋垃圾，中央环保督察组交办案件后，源生环保因违法填埋垃圾被处罚。

从当地政府部门开出的处罚单看，随后两年时间内，源生环保又两次因违法填埋垃圾被处罚，不过，源生环保受到的处罚并不重，一次被罚2万元、一次被罚10万元，并要求整改。

对此，中央第四环保督察组的一位工作人员强调，当地处罚太轻，是造成该企业反复违法的原因之一，按照法律要求，一旦出现这类情况，达到一定的环境损害程度，企业负责人必须要承担刑事责任。

中央环保督察“回头看”发现大问题，企业在鄱阳湖边填埋千吨垃圾

在中央环保督察“回头看”过程中，仍然收到了对源生环保的举报，举报内容仍旧是分拣完的废渣直接填埋。2018年6月16日，中央第四环保督察组来到源生环保督察相关情况，现场发现的环境问题仍旧严重，厂区随处可见堆砌的废塑料和废金属，整个厂区内都散发着刺鼻的臭味。

这些刺鼻难闻气味的主要源头就是厂房内的一个巨大凹槽，在凹槽内存放了大量的垃圾，这些垃圾上面没有做任何掩盖，靠近凹槽一边的厂房的墙面也部分拆除，整个堆满垃圾的凹槽未做任何密封处理。

▲2018年6月16日，中央第四环保督察组来到源生环保督察相关情况，现场发现的环境问题仍旧严重。（每经记者 李彪 摄）

在厂区的另一角落，虽然不久前刚种上了一些小树苗，但是，泥土中却掺杂了各种垃圾，这块地方正是不久前源生环保被发现违法填埋垃圾的地方。

对于填埋垃圾的事实，源生环保的负责人在被中央环保督察组问询时供认不韪，同时为自己违法填埋垃圾叫屈，认为主要原因在于垃圾出路受阻。

当中央环保督察组工作人员询问是否还在其他地方填埋过垃圾而未向有关部门坦诚时，源生环保的负责人矢口否认。

督察组随后调阅了都昌县2017年1月至2018年6月全县生活垃圾产生量约为5.5万吨（120吨/天），但运往垃圾焚烧厂、填埋场处置，以及此前被发现非法填埋清运的量仅为2.85万吨左右，意味着还有2.65万吨生活垃圾不知去向。

督察组将上述问题反馈给地方后，经过地方对该企业调查，源生环保负责人交代，在都昌县北山乡和都昌镇都有过填埋。

离源生环保20多公里的都昌县北山乡有一座不大的山，被当地人称为射山，射山一边临鄱阳湖，一边是村庄和田地，由于山上并没有种植农作物，平时很少有村民上山。

从2018年4月份开始，山下的村民就有议论，感觉空气中总是有一股臭味，但是，由于不知道臭味来源，并没有引起关注。2018年4月18日凌晨2点，当地村民张某（化名）听到射山上传来嘈杂的汽车声音，随即到山上查看情况，结果发现有垃圾车正往射山上倒垃圾。

▲2018年6月20日，已经清运完的源生环保在射山上的垃圾填埋现场。（每经记者 李彪 摄）

记者在现场看到，射山上的垃圾填埋地一共有两处，一处在射山的半山腰，一处在射山的山顶处，站在两处都能看到，山下的鄱阳湖近在咫尺。虽然目前填埋的垃圾已经被清运，但是，垃圾的臭味依然很浓。

都昌县城管局一位负责人介绍，从6月18日开始清运，一直弄到19日，两天共清理了105车垃圾，每车垃圾重量大概在8吨到10吨。

另一处垃圾填埋地在都昌镇矶山村，该处填埋地点正好在鄱阳湖上的炎东码头旁边，据当地人介绍，现在是枯水期，垃圾填埋的地方离湖边大概有100米左右的距离，但是，丰水期鄱阳湖的水正好淹到垃圾填埋的地方。

▲矶山村垃圾填埋地距鄱阳湖很近（每经记者 李彪 摄）

都昌县城管局负责人介绍，矶山村填埋的垃圾从6月18日开始清运，目前已经挖出了86车，每车运8-10吨。

记者初步计算，仅目前清运的射山和矶山村的垃圾量就达到近2000吨。

值得注意的是，矶山村垃圾填埋地紧挨仍在运营的炎东码头，而在垃圾填埋地旁边还建有一个砂石厂。射山上填埋垃圾行为甚至被当地的村民抓个正着。当地的管理部门为什么不及早进行处理呢？

对此，都昌县城管局负责人称，此前并没有收到有关两地填埋垃圾的任何举报。

中央环保督察交办案件后企业未整改，两年间疯狂填埋近万吨垃圾

中央环保督察“回头看”过程中发现源生环保违法填埋垃圾，确实让督察组工作人员感到非常意外。不过，源生环保却是违法填埋垃圾的“惯犯”。

仅在半个多月前，2018年5月28日，都昌环保局举行“零点行动”中发现，源生环保垃圾处理厂未验先投，将部分生活垃圾直接填埋于厂内地下且厂内露天空地上堆放大量生活垃圾未采取“三防”措施。

对此，都昌县人民政府提交的《中央环境保护督察组转办处理情况反馈单》中介绍，景德镇生活垃圾焚烧发电厂2018年4月份检修，暂停接纳源生环保经分选后的轻质垃圾，导致该厂区内存量垃圾多，周边村民反映有气味，该处理厂就擅自在厂内五处低洼地填埋含有大量泥沙的筛下物垃圾。

都昌县城管局负责人介绍，联合环保局对填埋垃圾进行了清运，厂区共清理出生活垃圾约5000多吨。

对于上述环境问题，当地城管局联合环保局已依法立案进行查处，罚款人民币10万元整、责令限期申请环境保护设施竣工验收，清理所填埋的生活垃圾及露天堆放的生活垃圾。

对此，源生环保负责人说：“在自己厂区填埋垃圾，真不应该这么做，很后悔。”

然而，早在2016年8月，针对中央环保督察交办信访件，都昌县汇报调查处理情况时介绍，经现场检查，源生环保在试生产期间，所产生的分选出来剩余垃圾，于2016年3月在都昌镇龙家湾填埋。当月，都昌县环保局出具责令改正违法行为决定书，责令源生环保停止违法行为，于2016年8月15日前将剩余垃圾按环保要求进行处置。

但是，源生环保不仅未能如期整改，甚至继续进行相关违法行为。

2017年1月，都昌县环保局对源生环保涉嫌违法处置固体废物案进行立案，责令立即停止违法行为，限期整改，罚款2万元。都昌县环保局在介绍案情时提出，2017年1月5日，执法人员到都昌县源生环保科技有限公司现场检查时发现，该公司在生产期间所产生的剩余垃圾未按环保要求进行处置，于2016年8月开始在都昌镇龙家湾填埋。

对于上述违法行为，都昌县环保局调查询问笔录中，源生环保负责人明确，是从2016年8月份开始填埋。

虽然因为违法填埋垃圾被处罚，但是，源生环保并没有真正放弃违法填埋垃圾的侥幸心理。源生环保负责人介绍，2018年春节期间，将剩余垃圾运往余家湾填埋，后来被当地村民举报，今年4月初将此前填埋余家湾的垃圾挖回来，运往相关垃圾处理厂进行处理。

源生环保负责人称，在挖出填埋垃圾时，余家湾挖出了40车，龙家湾挖出了120车，每车约5吨，共填埋了800吨左右的垃圾。

这意味着，在2016年中央环保督察交办案件之后，源生环保因违法填埋垃圾等问题被处罚，但是，在接下来的两年内，该企业又分多批次在不同地方先后填埋超过7000吨垃圾。

曾经的明星企业“带病运营”，两年多仍未获得环评验收

“真的是没有办法才选择填埋垃圾的”、“垃圾处理厂经常不准我们运”，在中央第四环保督察组调查询问过程中，这是源生环保负责人挂在嘴边的两句话，但是，多家垃圾处理厂经常拒收源生环保的剩余垃圾，也揭露出了该企业一直“带病运营”的现实，2015年3月开始试运营至今仍未获得环保设施竣工验收。

2013年4月，通过地方政府招商，源生环保进入都昌县。2014年4月，九江市环保局对源生环保都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目环境影响报告书进行批复：原则同意你公司按照《都昌县源生环保科技有限公司都昌生活垃圾综合处理厂建设项目环境影响报告书》中的建设项目内容、规模、地址及环境保护对策措施等进行建设。

同时，九江市环保局在上述批复中强调，项目建成投入试生产前须书面提出申请，经现场检查确认各项污染防治措施到位后方可进行试生产，试生产期内（3个月）必须按规定程序申请办理项目竣工环保验收手续，未经验收或验收不合格不得投入生产。

根据报告书，源生环保的设计的生活垃圾日处理量为300吨。

查阅当地的新闻报道不难发现，当时的源生环保在都昌县可谓是明星企业，被当地媒体冠以“全省首家厌氧发酵技术处理垃圾企业”。

源生环保负责人介绍，2015年1月开始建设厂区，2016年3月进行试运行，试运行了半年，感觉处理技术跟不上政策要求，就想引进国企，对企业做升级改造。

2016年8月源生环保与九江首创环保能源股份有限公司签署合作意向协议书，将工艺改造为炉排焚烧发电处置方式。2018年初，源生环保又将合作对象改为中国光大国际有限公司。

“在申请环评验收时因涉及工艺重大改变需要从新做环评，就没有验收，现在正重新做环境评价。”源生环保负责人说。

从2016年9月试运行结束以来，源生环保在未获得环保验收手续的情况下，一直在违规运行处理垃圾，这也给违法填埋垃圾埋下隐患。

“试运行期间采取的垃圾处理方式是汽化炉裂解还原方式，当时日处理能力是10吨”，源生环保负责人说，但是，试运行期间平均每天的垃圾量达到了90吨，节假日甚至超过100吨，当时就处理不过来。

据了解，2017年10月份之后，源生环保在原本只负责处置都昌县城垃圾的基础上，再增加了3个乡镇的垃圾处理任务，日垃圾处理量从90吨升至120吨，但是，自身每天只有10吨处理量的现状未变。

▲2018年6月16日，中央第四环保督察组来到源生环保督察相关情况，现场发现的环境问题仍旧严重。（每经记者 李彪 摄）

源生环保负责人称，处理不了的生活垃圾分别运送到上饶风顺填埋场、南昌进贤县泉岭垃圾焚烧厂、江西景圣环保有限公司、九江县沙河镇填埋场处置。

但是，由于源生环保与上述4家垃圾处理厂存在跨行政区域的情况，这四家企业接收源生环保运送垃圾的随机性较强。

源生环保负责人说：“我（6月18日）刚从沙河镇填埋场赶回来，昨天又不准我们运垃圾过去了，景德镇的江西景圣环保有限公司也要我们停运了几天。”

找不到垃圾处理的出路，源生环保就开始打违法偷埋的歪脑筋。那么，当地政府主管部门为什么不能及时发现问题呢？

都昌县政府一位负责人称，县环卫所一直是把垃圾直接运到源生环保做垃圾中转，每吨垃圾给60元处置费，每天不满200吨按200吨计算，没有对中转后的垃圾去向做详细追踪。

源生环保负责人说，正常情况下每个月县环保局会过来监管两次，如果有举报的话，来得次数会比较多。

都昌县政府一位负责人说，垃圾处理厂的主管部门是城管局，对于在多地填埋垃圾的情况环保局并不知情。

责任编辑：桂强