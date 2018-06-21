北京城市副中心有了设计图 常住人口不超过130万

原标题：北京城市副中心有了设计图！ 绿色出行比例要达到80%以上

北京城市副中心资料图。

今天，北京市规划国土委、通州区政府共同发布通知，《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案已经编制完成，于2018年6月21日至2018年7月20日向社会公告，听取公众意见建议。“北京重要一翼”有了设计图。

根据《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，北京城市副中心要建设成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。到2035年初步建成国际一流的和谐宜居现代化城区，成为低碳高效的绿色城市、蓝绿交织的森林城市、自然生态的海绵城市、智能融合的智慧城市、古今同辉的人文城市、公平普惠的宜居城市。

◎常住人口规模控制在130万人以内

据了解，此次《控规》严格按照《北京城市总体规划（2016年-2035年）》进行了细化落实，提出到2035年城市副中心常住人口规模控制在130万人以内，城乡建设用地控制在100平方公里左右，地上建筑规模约1亿平方米。同时，划定约9平方公里战略留白地区，为城市后续发展预留空间。优化生产生活生态空间结构，实现生态空间面积达到总面积的40%以上。

记者了解到，《控规》在2016年开展的北京城市副中心总体城市设计基础上，遵循中华营城理念、北京建城传统、通州地域文脉，提出构建“一带、一轴、多组团”的空间结构，以一带、一轴为统领深化城市空间结构，组织城市功能布局，以组团、家园为单元提供城市公共服务。其中包括，依托大运河构建城市水绿空间格局，形成一条蓝绿交织的生态文明带；依托六环路建设功能融合活力地区，形成一条清新明亮的创新发展轴；依托水网、绿网、路网，形成12个民生共享组团和36个美丽家园（街区）。此外，还提出因地制宜构建一条设施服务环，整合基础设施和城市公共服务，有机串联组团和家园，建设职住平衡、宜居宜业的城市社区。

为了完善功能承接体系，提高对中心城区的服务保障能力，《控规》提出，城市副中心将聚焦行政办公、商务服务、文化旅游三大主导功能，搭建科技创新平合，形成配套完善的城市综合功能。实现人随功能走、人随产业走，承接中心城区40-50万常住人口疏解。

◎人均绿地面积达到30平方米/人

“水城共融、蓝绿交织、文化传承”将成为城市副中心的主要特色。《控规》着重提出要处理好水与城、蓝与绿、古与今的关系：全面增加绿色空间总量，实现森林入城，人均绿地面积达到30平方米/人。构建结构清晰、布局均衡、连续贯通的多级绿色空间系统，公园绿地500米服务半径覆盖率达到100%，让蓝绿交织成为城市副中心的底色。同时，提出要保护并利用好以大运河为核心的历史文化资源，讲好运河故事，构筑全面覆盖、亘古及今的历史文化传承体系，充分展现城市副中心的文化底蕴和独特魅力。

在城市风貌方面。《控规》提出通过重构城市空间秩序，依托大运河塑造由古及今、古今同辉的城市风貌。构建重点突出、特色鲜明的风貌格局，展现“绿心环翠承古韵，一支塔影认通州”的新时代城市画卷。加强高度管控，划定基准高度管控区，建立舒缓有序、格局清晰、通透疏朗的城市高度秩序。建设低密度城区，加强建筑规模整体管控，划定规模适度、紧凑集约的强度分区。加强对建筑风貌、城市色彩、第五立面与公共空间等方面的全域全要素管控，全面提升城市空间品质。

◎从家步行5分钟可达各种便民生活服务设施

同时，《控规》坚持以人民为中心，把居民需求放在重要位置。提出在每个街区设置一处家园中心，将部分公共设施适当集中设置、混合设置，就近满足居民的居住、就业、交通、教育、文化、医疗、休闲等需求，实现居民从家步行5分钟可达各种便民生活服务设施，步行15分钟可达家园中心，享有一站式社区生活服务，一刻钟社区服务圈覆盖率达到100%。

◎建设未来没有城市病的城区

1、构建不依赖小汽车出行的绿色交通系统

针对交通、职住、环境等人民群众关心的热点难点问题，《控规》提出将建设未来没有城市病的城区。在绿色出行方面，由以车为本转变为以人为本，构建不依赖小汽车出行的绿色交通系统，绿色出行比例达到80%以上；构建舒适便捷的小街区、密路网，实现路网密、节点通、快慢有序，集中建设区道路网密度达到8公里/平方公里以上。

2、多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度

在职住平衡方面，健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善公平普惠的民生服务体系，动态调节住房供给，实现城市副中心住房供需平衡、职住就近平衡。

3、市政基础设施体系新能源和可再生能源比重达到20% 以上

在环境治理方面，建立绿色低碳的市政基础设施体系，新能源和可再生能源比重达到20% 以上。形成多元共治的环境综合治理体系，用最严格制度最严密法治保护生态环境，大气环境质量得到根本改善，水生态系统基本恢复。

据介绍，此次公告采取网上公告加现场公告形式，为期30天，市民可通过现场留言、网站留言、电子邮件、信件等方式参与提出意见建议。即日起，市民可登陆北京市规划国土委网站和通州区政府网站，了解规划草案主要内容。6月26日起，市民可通过网络预约参观“建设新时代的千年之城”规划草案公告展。为方便市民就近参观，规划草案将在北京市规划展览馆展厅和通州区潞城镇展厅同时展出。

责任编辑：余鹏飞