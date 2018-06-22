吕秀莲痛批台当局：全部乱套遭民众唾骂 非常丢脸

原标题：吕秀莲痛批台当局：全部乱套遭民众唾骂 丢脸！

海外网6月22日电前台湾地区副领导人吕秀莲日前宣布跟民进党说“ByeBye”，她在脱党之后自曝遭民进党全面打压。20日，她更是痛批台湾地区领导人蔡英文和行政部门负责人赖清德，指责他们让台当局全“乱了套”，遭受民众的唾骂，非常“丢脸”。

图为吕秀莲

据《中时电子报》报道，吕秀莲表示，蔡英文用尽一切力量打压她，从2014年的市长选举到年底的民进单党内初选，就是不让她有任何机会，民进党已失去“党魂”。她呼吁民进党人讲真话，直言“现在的民进党让我觉得丢脸！”

吕秀莲还指出，台湾行政部门的功能已大幅弱化，民众不是骂赖清德就是骂蔡英文，当台湾地区的领导人简直“太轻松了嘛”。吕秀莲认为，目前的台湾行政部门“整个都乱了套”，用人不当，用人失当。吕秀莲嘲讽道，“当蔡英文还在说，我们是20年来最好的时候，不知她是看错资料，还是不知道情况根本不是这么一回事。”

绿营绝望：蔡、赖恐怕都要下台

民进党当局上任2年多，许多做法引发民众抗议。近期亲绿的“台湾民意基金会”民调显示，蔡英文声望再现低迷，而行政部门负责人赖清德不满意度也高于满意度。深绿背景的台湾成功大学法律系教授、前“台联党”“立委”许忠信认为，如今台湾经济困难，引发民众不满，此困境若无法解决，“民进党当局就会被推倒”。

台湾《中时电子报》以“民调低迷蔡英文、赖清德恐下台”为题报道称，许忠信从台湾南北地区分析认为，岛内民生物资都在涨，就连经济较好的北部，贫富差距也持续恶化，富者愈富，但中低收入百姓收入却没有增加。另外，南部的民进党票仓，经济发展相对落后，富人少，民众找工作较难，导致年轻人外流，人口老龄化。

岛内网友表示，“民进党不只经济烂，更可怕的是两岸政策因为意识形态而彻底僵化”，“旧势力一天不除，台湾如何进步”，“什么恐下台，是一定下台”。

民进党台南“铁票区”众叛亲离

台媒称，台南地区一直以来就是民进党的“铁票区”，但蔡当局许多政策惹人争议，引发民众不满。高雄餐馆经营者和农民接连挂出“民进党不倒，经济不会好”、“民进党不倒、农民不会好”的布条，表达对蔡当局的不满，导致民进党民调直落。

“台湾民意基金会”董事长游盈隆指出，与上个月相比，蔡英文的民调在短短一个月内再度蒸发6.5%，回到先前较低迷的民意支持状态。台媒称，蔡英文就职已两年多，整体来看，过半民众表示不满意，可见，对蔡当局的控诉已是民心所向。（海外网 杨佳）

责任编辑：张玉