中国首个试管婴儿30年后自然生育女儿 妻子怀二胎

原标题：“天生第一”试管婴儿罗优群：妻子已怀二胎

法制晚报·看法新闻（记者 陈卿媛）湖南常德30岁的罗优群是中国首例供胚移植试管婴儿。2016年4月，罗优群的大女儿出生，并没有借助试管受精技术。这是目前中国已经公开的试管婴儿当中，自然怀孕生子的第一人，标志着试管婴儿也能像正常人一样工作、学习、生育，是中国试管婴儿发展史中的重要标志事件。

罗优群资料图

罗优群告诉法制晚报·看法新闻记者，他的妻子现已自然怀上二胎四个月，这也是他首次公开公布妻子怀上二胎的消息。

“天生第一”的试管婴儿

基于科学家罗伯特·爱德华兹研发的体外受精技术，1978年7月25日23时47分，世界上第一个试管婴儿路易丝·布朗在英国诞生，这个女婴重约5磅12盎司（约合2.6公斤）。路易丝·布朗的诞生开创了人工辅助生育的历史，为广大不孕不育患者打开了一扇通往曙光的大门。随后几年，印度、澳洲、美国等国的“第一”试管婴儿也纷纷诞生。

1984年，中国大陆也开始筹备组织学术技术攻关。当时，北医三院联合湖南湘雅医学院、北京协和医院，三家联合向卫生部提出申请，明确提出要做试管婴儿，并且被列入国家“七五”攻关项目。

1988年3月10日，中国第一例试管婴儿郑萌珠在北京北医三院出生。同年的6月5日和6月7日，第3例和第4例试管婴儿章皿星和罗优群，在湖南长沙出生。罗优群也是中国首例供胚移植试管婴儿。

卢光琇（中）怀抱着罗优群夫妇的女儿

在章皿星、罗优群之前，北医三院还在5月27日诞生了第2例试管婴儿，但一直不愿意暴露身份。郑萌珠、章皿星、罗优群三人，因此成为目前中国大陆三个已知最早的身份公开的试管婴儿。

相比郑萌珠、章皿星，媒体近几年对罗优群的报道度更高。2016年4月20日22点20分，罗优群与妻子通过自然怀孕的方式，在湘雅三医院生下一枚体重3.12kg的健康女婴罗忆霖。罗忆霖的出生再度聚焦无数目光。

罗优群也成为了中国目前已经公开身份的试管婴儿中，自然怀孕生子的第一人。同时，宣告着中国首批试管婴儿已经步入结婚生子时代，他们和正常人一样能够自然生育健康宝宝。

媒体关注罗优群，除了他和他女儿“天生第一”特殊出生，还有罗优群在这种身份的下从事的职业。

“人造”医生“造人” 投身试管婴儿研究

1987年，患有输卵管堵塞的罗世刚和丈夫婚后多年依然没怀孕，在当时的医疗条件下，患有输卵管堵塞基本意味着这个女人没法生育。

当时，罗优群的叔叔在长沙工作，偶然机会认识了当时的遗传学家、湖南省遗传学会名誉理事长卢惠霖教授，卢教授也表达了他尝试做试管婴儿的想法。

叔叔将消息带给了罗优群的爸妈，罗世刚夫妇很快就决定，要尝试一下。

1987年6月7日，罗优群诞生，成为了国内首例供胚移植试管婴儿。罗优群说，自己的名字是有含义的，“卢惠霖教授给我取名为优群，就是希望我要比一般人都优秀。”自从，卢惠霖教授以及卢惠霖教授的女儿中信湘雅生殖与遗传专科医院卢光琇教授一直关注着罗优群的成长。

由于“试管婴儿”的出生，罗优群从小都会遇到各路记者对他进行采访。罗优群和好奇同学们一样，也听大人说他是通过一根试管出生，童年的罗优群还喜欢看《葫芦兄弟》，“我那时候看见葫芦娃都好厉害，就想自己是不是有超能力。”

现年30岁的罗优群笑着说：“那时候小，觉得自己有超能力，后来慢慢长大了，慢慢发现自己只不过是在试管里多待了几天，实际上和普通人一样，并没有什么超能力。”

罗优群初中时成绩名列前茅，高中就读于常德市最好的中学之一常德市一中，“上高中时周围的同学都比较好，我的成绩也很普通了。”

2006年，他考入湘南学院学习临床医学。“医生或者律师，都是大家认为很好的职业，我填写志愿时选择学医，受了卢光琇教授和我爸妈的影响。”

卢光琇教授在罗优群读大学的时候，就问他有没有意向毕业后到卢光琇教授所在中信湘雅生殖与遗传专科医院工作。2009年本科毕业后，罗优群选择回到中信湘雅生殖与遗传专科医院工作，成为了一名生殖中心的技术人员。中信湘雅生殖与遗传专科医院是的前身中南大学湘雅医学院人类生殖工程研究所，正是当年卢光琇教授“培养”出罗优群的地方。

大学毕业后，罗优群选择到中信湘雅生殖与遗传专科医院工作罗优群和同事的工作量很大，在实验室一直与精子、卵子打交道。罗优群听父母讲述过自己出生前他们求医的无奈，也很能理解现在希望借助试管技术生育后代的夫妇们。随着医院的发展，近几年罗优群每年至少要参与3万例试管婴儿的诞生。

自然生育大女儿 又怀上了二胎

和其他国家“天生第一”的试管婴儿一样，罗优群的出生、健康、以及生育，都受到广泛关注。对于试管婴儿的考察，要延续三代，罗优群女儿罗忆霖出生后，多家媒体也纷纷报道。

现在，罗优群2岁多的女儿说话吐字已经很清晰了，在罗优群的眼里，女儿甚至比一般小孩还活泼、聪明。

罗优群一家三口

30年前，卢惠霖教授为罗优群取名。2016年，女儿出生后，卢惠霖教授的女儿卢光琇教授为她取名为“忆霖”，罗优群觉得这个名字很好。

罗优群很小的时候，就有很多媒体去采访他，他表示，最开始他还是有些害怕，后来学了医，又从事试管婴儿研究后，他仍愿意接受媒体的采访。在他眼中，他接受采访是有一份社会责任，他的生活也能向大家证明，试管婴儿和普通人一样，也能正常生活、生育。

不过，罗优群还是希望女儿也能像其他孩子一样生活，尽量不受媒体影响。

罗优群还向记者透露，同他一起在中信湘雅生殖与遗传专科医院工作的妻子，又自然怀上了二胎，已经有四个月了，之前一直没有向他人公开。

责任编辑：张义凌