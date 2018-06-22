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中国电信：7月1日起取消国内手机流量“漫游”费

中国电信：7月1日起取消国内手机流量“漫游”费
2018年06月22日 11:43 每日经济新闻
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　　中国电信：为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，中国电信取消国内手机流量“漫游”费，手机用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。（每日经济新闻）

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中国移动、联动相继宣布7月起取消手机流量漫游费

责任编辑：张玉

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