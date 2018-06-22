原标题：台湾名店接连关门 台女星：想过好日子就支持统一

海外网6月22日电 近日，台湾许多“老字号”名店都宣布歇业，台女星21日发文抨击台当局让百业萧条，她还喊话，台湾人如果想过好日子，就支持统一。

据《中时电子报》报道，近日，台湾美华泰、敦南诚品等许多“老字号”名店都宣布“熄灯”歇业，不少台湾民众为此唏嘘不已。华语女子偶像团体Fantasy4前团长刘乐妍也在脸书上晒出相关报道，并表示，台湾百业萧条，唯独剩下“选举业”依旧生意兴隆。她讽刺道，祝你们“民主”投票可以填饱肚子，养活一家大小！

刘乐妍在贴文中表示，自己不想再对“听不懂人话的人”说些什么了，但是仍然要强调，“如果你想过好日子，支持统一。如果你想加薪，支持中国共产党。如果你想安居乐业活得有尊严，那就是当一个中国人……”

刘乐妍脸书全文

刘乐妍的言论很快引发了台湾网民的议论，有“独派”分子对其大肆攻击，但也有许多网友认为，她只是说出了大实话。网友留言称这种看法“很中肯”，还有网友指出，“台湾的消费能力也就这样，所谓最牛台北也只是很普通的小城市而已”，“因为还没有穷到只吃香蕉皮，所以这些人（台当局政客）就会继续搞‘台独’，只是苦了普通人。”

据《中国时报》此前报道，台“国泰金控”公布最新调查显示，民众对景气现况乐观指数为负28.1（乐观减悲观比例），创近17个月低点。值得注意的是，受到经济信心下滑及油价上涨，逾7成台民众会选择节衣缩食。学者示警，7月1日“年改”上路后，随着“边际消费倾向”再降低，将抑制民间消费，包括百货公司、网购、零售业绩等民生消费无一幸免，将受冲击，对岛内已惨淡的内需市场将雪上加霜。

有岛内专家指出，面对社会经济发展的低迷乏力，口口声声说着“拼经济”的蔡当局上台，却不见力除积弊、谋求发展的作为。蔡英文上台2年，不以发展为要务，却一门心思“拼政治”“搞选举”，集中全力向对手大搞政治斗争、强推“年金改革”。以“转型正义”为名，行政治清算之实，台湾竞争力如何能够不落？

《人民日报海外版》22日评论称，蔡英文拒不承认“九二共识”，致使两岸官方沟通交往机制中断，也直接影响与大陆市场联系紧密的产业发展，更让岛内投资环境因自我封闭而黯然失色，失去活水的台湾经济也因此遭殃。

在两岸关系每况愈下的情况下，国际上对台湾现状和发展前景的评价自然走低，这个地方如何能对企业有吸引力？（海外网 杨佳）

责任编辑：张玉