河北承德：不得组织参加“谢师宴”“升学宴”等

原标题：承德加强师德师风建设：不得组织参加“谢师宴”、“升学宴”

2017-2018学年结束在即， 承德市教育局日前下发通知，要求各县各学校落实责任、加强统筹，做好期末教学工作，安排好师生假期生活。

强化安全管理，加强安全教育。各级教育行政部门和学校要认真落实学校安全工作各项措施，在放假前要对学校的房屋校舍、实验设备、用电设备、消防器材等进行全面的检查，发现问题，及时处理，严防师生伤亡事故的发生。学生离校前，要通过组织召开家长会、班会、家长会、下发《告家长通知书》等多种形式，加强对学生进行思想品德教育，开展防火、防电、防溺水、防食物中毒、防交通事故等各种安全知识教育，确保放假期间师生安生。

从本校实际出发，制定假期活动计划。各学校要积极引导学生在假期间参加健康、积极、向上的社会实践活动。有条件的学校要向学生开放图书馆、阅览室、微机室、体育馆等设施。假期要安排好教师家访，严格控制学生辍学。各级各类幼儿园要充分考虑因放假给幼儿家庭带来的实际问题，采取临时调整、合并幼儿园班级、教师轮休等措施，做出合理的放假安排。

通知强调，要严格执行国家、省、市关于减轻中小学生过重课业负担的各项规定，合理布置学生的假期作业。加强师德师风建设，义务教育阶段学校不得以任何理由、任何形式在假期组织补课，也不得以家长委员会或其他名义，在校内外组织和租借教室进行集体补课，所有中小学、幼儿园不得乱收费、组织参加“谢师宴”“升学宴”等违规行为。

来源：“河北教育发布”微信公众号

责任编辑：张玉