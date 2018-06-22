西安下月将开通直飞平壤航线 8年前曾一票难求

原标题：西安下月将开通直飞平壤航线，8年前曾出现一票难求景象

继北京、沈阳、上海和成都之后，西安将成为第五个开通直飞平壤航线的中国城市。

6月19日上午，朝鲜高丽航空商社代表韩革一行拜访省旅游发展委，就7月下旬即将开通的西安-朝鲜平壤国际航线一事进行交流。图片来源：陕西省旅游发展委员会

据《西安晚报》6月20日援引陕西省旅游发展委消息报道，7月份将开通西安至朝鲜平壤的国际航线，西安成为高丽航空在中国开通的第5个通航点。此前高丽航空已开通平壤到北京、沈阳、上海航线，6月份开通成都-平壤航线。高丽航空是朝鲜唯一一家航空公司。

据该报称，西安曾于2010年前后成功开通过西安-平壤短期包机航线，市场反响强烈，出现一票难求的景象。

《西安晚报》报道，陕西省旅游发展委副主任孟祥国表示，他们将积极发挥推动作用，配合高丽航空平壤-西安航线旅游产品的开发、销售赴朝旅游产品，欢迎朝鲜方面来陕西举办旅游推广活动。报道称，依托西安至平壤航线的即将开通，西安多家旅行社将开发赴朝旅游产品。

随着朝鲜半岛局势的缓和，朝鲜经济出现活跃迹象，不在联合国制裁范围内的旅游业成为最先活跃起来的行业。

韩国《中央日报》不久前援引西方媒体报道称，随着韩朝、朝中、朝美首脑会谈相继举行，对赴朝旅游的预约骤增。据朝鲜专门旅行社等机构称，自朝美首脑会谈等会谈举行以后，部分旅行社对赴朝旅游的预约比几个月前增加了30%-40%左右。

此外，韩国《朝鲜日报》网站6月19日报道称，中国大型在线旅行社重启朝鲜团体旅游商品销售。据新加坡《联合早报》报道，中国是朝鲜入境旅游的主要客源国，占每年赴朝旅游人数八成以上。

据媒体相关报道，中国近期陆续恢复了部分城市往返平壤的航线。5月31日，由高丽航空执飞的平壤至上海浦东的航线正式复航；6月6日，国航也恢复了中断半年的北京至平壤航班。平壤直飞成都的新包机航线也将于6月28日开通，这条航线也由高丽航空执飞。

新加坡《联合早报》援引相关分析说，位于中国中部的西安开通赴朝航线，加上华北地区的北京和沈阳、华东的上海，以及西部大城市成都，中国与朝鲜的航空联通已正式在中国全国铺开，为两国日后的经贸合作打下了基础。

据新华社报道，对中国进行第三次访问的朝鲜最高领导人金正恩，20日参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。韩国《中央日报》21日报道认为，金正恩带领随行人员前来考察中国经济，可被解读为是朝鲜为改善落后的经济现状而在经济建设中需要中国传授经验。

此前一天，中共中央总书记、国家主席习近平在会见金正恩时表示，“我们高兴地看到，朝鲜作出了将工作重心转向经济建设的重大决定”。习近平还表示，支持朝鲜经济发展、民生改善，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路。

而在上个月，朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长朴泰成曾率领朝鲜劳动党友好参观团访华。据《解放日报》5月20日报道，朴泰成在访问上海时表示，“上海是一座现代化的国际大都市，是中国经济建设和改革开放的一个成功缩影，非常希望通过此次访问学习借鉴中国同志的经验做法，更好地落实朝党集中力量优先发展经济的新战略路线。”

责任编辑：张玉