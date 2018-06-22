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“台独”到厦门很惊讶：为什么他们会讲台湾话？

“台独”到厦门很惊讶：为什么他们会讲台湾话？
2018年06月22日 12:18 环球网
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　　原标题：真事儿！“台独”到厦门很惊讶：为什么他们会讲台湾话？

　　emmmm

　　有的“台独”到厦门一下飞机很惊讶：为什么厦门人会讲我们“台湾话”？

　　这是台湾知名媒体人黄智贤在一档电视节目中提到的，不是笑话，她说，这是真事。

　　啥也不想说了，看视频吧↓

责任编辑：张玉

台独厦门事儿
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