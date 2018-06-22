别了北上广深 北大传来大消息：中国城市排名巨变

原标题：别了“北上广深”！北大传来大消息，中国城市排名迎巨变！

人无千日好，花无百日红！

刚刚，中国城市排名迎来“巨变”！北京错失榜首，广州被“踢出”前三。风水轮流转，传统意义上的“北上广深”或已“不复存在”。

6月21日，北大光华管理学院在中国新零售之城研讨会上正式发布《新零售城市创新指数报告》，上海再次超过北京成为新零售之城榜首，深圳、杭州位列三四，广州仅居第五。曾经辉煌耀眼的“北上广深”第一梯队被异军突起的“上北深杭”组合取代。

不得不承认，新零售已成为中国城市快速崛起的新动能，正在重塑城市之间的竞争力，为实现弯道超车提供了良好的契机。

4月26日，阿里巴巴集团率先宣布启动建设“新零售之城”，迅速成为城市发展的新方向。

北京虽然错失榜首，有些许“委屈”，但它在新零售建设方面的投入绝对不容小觑。

就在前不久，在第五届京交会上，北京正式牵手阿里巴巴：利用大数据、云计算、人工智能等新科技，把北京打造为“新零售之城”。

同时，阿里身边的小伙伴也集体亮相，天猫、盒马、菜鸟、速卖通、高德地图……一个都没有少，可谓规模空前。

北京重回第一，也许只是时间问题！

而上海再次超越北京，成为新零售核心城市，可谓坐上了新零售之城榜首的宝座，这个称号绝对当之无愧。

数据显示，上海拥有15个市级商业中心、5000多个天猫智慧门店，大小连锁商超和便利店更是星罗棋布。在过去的2017年，上海社会消费品零售总额超过北京，跃居全国第一。

不仅如此，上海还是新零售网红盒马的发源地。盒马已经从当初的第一家上海金桥店延伸到现在的15家。

再来看作为阿里大本营的杭州，它是新零售策源地。这里诞生了新零售茶馆、智能公厕、天猫国际直营店。。。。，一个又一个“全国首家”的新零售物种。它们生根发芽，让杭州一跃成为新一线城市里最闪耀的一颗星。

广州虽然被踢出前三，但不得不说，新零售已经完全改变了这座国际大都市的生活方式。

这里就地拔起了，让广州人自豪，全国车友着迷，买汽车就像买可乐的全国首家天猫无人汽车贩卖机。

吃货必备的天猫一小时达、盒马鲜生、饿了么也是应有尽有，天猫智慧门店更是数不胜数。广州人正因新零售享受着足不出户，吃遍全球，享便全球的便利！

今天，虽然报告给出了最新排名，但这仅仅是一个开始。报告显示，贡献中国GDP四成以上的36城已集体加入“新零售之城”争夺战。

正如今天在座的专家们所言，新零售之城正在满足和创造新消费，新零售之城之争就是未来发展之争、时代风口之争！

责任编辑：张玉